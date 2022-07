V prvním poločase se trefil varnsdorfský Tanko, který se prosadil nekompromisní ranou pod břevno. Jablonecká obrana nepůsobila zrovna jistě a poskytla hostům další šance.

Po hodině hry pak Jablonec vyrovnal, když Šulc proměnil pokutový kop. Jablonec měl šance na vítězství, ale udeřilo na druhé straně. Po varnsdorfském nákopu brankář Richter, který v minulé sezoně chytal právě za Varnsdorf, míč nezachytil a zkušený Rudnytskyy rozhodl o výhře svého celku 2:1.

„Mrzí nás to, druhý zápas, druhá porážka. Dneska to bylo z naší strany o hodně lepší než před týdnem s Žižkovem. Šance jsme měli už v první půli, ale hlavně v poločase druhém. Jestli ale budeme chtít zápasy zvládat, tak musíme takové šance proměňovat. Fotbal se hraje na góly a my jsme dnes šancí měli hodně. Proto jsme ten zápas dnes výsledkově nezvládli. Celý ten výkon znehodnotily chyby, které jsme soupeři doslova nabídli,“ hodnotil jablonecký kouč a pokračoval.

„V určitých fázích zápasů ale už byly situace, na kterých se snažíme pracovat. Jsem spokojený s tím, kolik jsme si vytvořili šancí. Ale nejsem spokojený, jak jsme s nimi nakládali. Obrovsky nespokojený jsem s tím, jak jsme reagovali směrem dozadu. Na nás byly dva nakopnuté míče, dvakrát nám to tam propadne a dostaneme z toho dva nesmyslné góly,“ káral Horejš, který by rád uvítal v kádru tolik potřebné stopery.

„Musíme posílit směrem dozadu, i dneska to bylo v tom zápase vidět. Potřebujeme dovést stopery. David Heidenreich s námi trénuje, ale neměl ještě povolení nastoupit k zápasu. Už se nám vrátil alespoň David Štěpánek, tak jsme dnes mohli protočit čtyři stopery. Nastoupil tam i Tomáš Hübschman, musíme zkoušet alternativy. Stoper je prostě post, kde nás bota tlačí nejvíce,“ konstatuje Horejš.

FK Jablonec – FK Varnsdorf 1:2 (0:1)

Branky: 61. Šulc (PK) – 22. Abdullahi Tanko, 86. Rudnytskyy.

Jablonec, I. poločas: Hanuš – Surzyn, Martinec, Hübschman, Polidar – Považanec – Pleštil, Šulc, Houska, Jovović – Sejk.

Jablonec, II. poločas: Richter – Haitl, Štěpánek, Kubista, Krob – Houska – Smejkal, Šulc, Houska, Kadlec, Ritter – Silný

Varnsdorf, I. poločas: Vaňák – Richter, Kouřil, Kubista, Žilák – Dordič, Žák, Samko, Kříž, Radosta – Tanko.

Varnsdorf, II. poločas: Šerák – Ludvíček, Zbrožek, Lubaki, Žilák – Schön, Bláha, Solomon, Ondráček, Sodiq – Rudnytskyy.