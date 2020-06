Duel FK Jablonec – FC Slovan Liberec začíná v úterý 2. června od 18 hodin. Přímý přenos poběží na programu ČT Sport.

FK JABLONEC

Jabloneckým fotbalistům se v jarní části sezony moc nedaří. Dosud si v této fázi ročníku připsali pouze dvě výhry (nad Příbramí a Zlínem). K tomu přidali ještě dvě remízy s Baníkem Ostrava a Sigmou Olomouc. V posledním odehraném kole navíc utrpěli debakl na Slavii v poměru 0:5.

Faktem je, že Jablonci chybělo v Edenu několik hráčů základní sestavy, ale podle slov trenéra Petra Rady nemělo ani tak dojít k takovému výsledku. „Ten zápas jsme nezvládli. Náš výkon nebyl moc kvalitní. Některé góly jsme si dali skoro sami,“ řekl pro klubový web kouč Rada.

Kde viděl jablonecký lodivod největší potíž? „Problém byl i v tom, že jsme nekomunikovali a neupozorňovali se. Hráči byli na hřišti jak mumie, nezajistili se, nepomohli si,“ litoval Rada.

„Rozhodně se ale nechci vymlouvat na ty změny. Nastupovalo se za stavu 0:0. Je to složité, ale s těmi věcmi jsme si měli poradit jinak a výsledek neměl být takový, jako je konečná porážka 0:5,“ nehledal výmluvý zkušený trenér.

„Chce to Slavii rychle hodit za hlavu. Derby bude jiný zápas, hrajeme doma a my potřebujeme vyhrát, protože v tabulce je za námi všechno hrozně našlapané,“ velí jablonecký stoper Michal Jeřábek.

Jablonec i přes vysokou porážku zůstal na třetím místě v tabulce, přičemž má na svém kontě 43 bodů. Svěřenci trenéra Petra Rady se musí mít na pozoru, protože na ně nebezpečně dotírá právě Liberec, Baník Ostrava a do hry se po výhře v Karviné vrátila Sparta.

Radova družina má dobře našlápnuto k tomu, aby v létě opět hrála evropské poháry.

FC SLOVAN LIBEREC

Liberci se na rozdíl od Jablonce na jaře velmi daří. Před koronavirovou přestávkou porazil Spartu, Bohemians Praha 1905 a Opavu. Po návratu na hřiště přibrzdily liberecký rozlet Teplice, ale Slovan vzápětí opět přepnul do vítězného módu, když zdolal České Budějovice a naposledy Slovácko.

Už loňský vzájemný duel na stadionu U Nisy přinesl hodně emocí a zajímavých situací. Ani tentokrát to nebylo jiné. Slovácko sice šlo do vedení, ale v závěru poločasu nejprve proměnil nařízenou penaltu Mara, aby se o chvíli později nechal vyloučit hostující Kadlec. Dlouho to vypadalo na remízu, ale pak se do míče opřel Koscelník, kterého ještě podpořil zásahem do prázdné branky Beran a Slovan se mohl radovat z výhry 3:1.

„Taktika bude pořád stejná. Nechceme nic měnit z toho tempa, ze hry, kterou předvádíme. Každý bod bude důležitý. Ale všichni se těšíme na derby, je to bitva i o Liberecký kraj, o Ještěd, jak se říká. Budeme chtít být úspěšní,“ nechal se slyšet liberecký útočník Jan Kuchta.

Parta trenéra Pavla Hoftycha se díky vítězným zápasům dostala až na čtvrtou pozici, kde má momentálně k dispozici 42 bodů. Pouhý bod ztrácí na třetí Jablonec. V případě úspěchu tak Liberec půjde na bronzový stupínek.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

Historie vzájemných bitev je opravdu hodně bohatá. Oba týmy spolu odehrály už 52 zápasů, přičemž navrch mívají Liberečtí. Ti vyhráli 24 utkání, zatímco Jablonečtí pouze 13. Naposledy se spolu oba soupeři utkali na podzim v Liberci, kde se zrodila remíza 2:2.

Budou góly padat i v dalším Podještědském derby? Uvidí se v úterý večer.