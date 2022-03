Odpovědí na tuto šanci byla akce Silného, který dostal dlouhý míč mezi obránce Sparty, jeho pokus však vybíhající brankář hostí Holec pravou nohou zlikvidoval. Těsně před koncem poločasu pak měl ještě pěknou akci jablonecký Malinský, když zamotal hlavu stoperům hostí, uvolnil se a vystřelil. Střelu Holec kryl. Pražský gólman pak v nastaveném čase prvního poločasu musel zasahovat proti střele Považance, tu dokázal na dvakrát pokrýt, a tak se do šaten odcházelo za bezbrankového stavu.

I v úvodu druhé půle byla iniciativa na domácích kopačkách, scházelo ale střelecké zakončení. To ostatně platilo pro oba týmy, a tak výraznější vzrušení přišlo až v 62. minutě, když po rohu střílel Považanec. Jeho pokus byl ale nepřesný, a tak se skóre neměnilo. O pár minut později se do slibné akce dostal útočník hostí Čvančara, stoper Štěpánek ho ale dokázal rozhodit a brankář Hanuš balon odkopl. Do hry obou týmů se pak vloudila řada nepřesností, fanoušci si příliš vzrušení a šancí neužili. To platilo do 80. minuty.

V ní zahrávali domácí rohový kop, střídající, teprve sedmnáctiletý,Nykrín levou nohou nasměroval míč přesně na hlavu Silného a proti jeho prudké hlavičce byl gólman Sparty bez šance – 1 : 0 pro Jablonec. Nadšení domácích fandů bylo obrovské. Radost však nevydržela dlouho. O pár minut později přišel roh i na druhé straně, první hlavičku sice brankář Hanuš dokázal vyrazit, na dorážku Čvančary však již nestačil a bylo vyrovnáno. Ve zbývajících minutách zápasu, ani v nastaveném čase, se žádnému z týmů již ohrozit branku soupeře nepodařilo. A zápas tak skončil remízou.

FK Jablonec : AC Sparta Praha 1 : 1 ( 0 : 0 )

Branky: 81. Silný (Nykrín) – 86. Čvančara

FK Jablonec: Hanuš – Černák, Štěpánek, Martinec, Zelený – Hübschman (C) – Pleštil (55. V. Kadlec), Považanec, Houska (90+4. Smejkal), Malínský (74. Nykrín) – Silný (90+4. Werani).

AC Sparta Praha: Holec – Wiesner, Vitík, Pavelka, Höjer – F. Souček – Hložek, Dočkal (C), Karabec (64. Haraslín), Pešek (77. Ladislav Krejčí st.) – Čvančara.

Rozhodčí: Černý – Nádvorník, Horák