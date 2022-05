Tři body Jablonci vystřelil Vojtěch Kubista, který v této sezoně zatím střelecky mlčel. Gól podle něho přišel v ten správný čas. „Vyhráli jsme šťastnou brankou. Jsem za ní strašně moc rád, v lepší moment asi přijít fakt nemohla. Vloni jsem dal pět nebo šest branek. Letos jsem byl spíš namočený do našich inkasovaných branek, než že bych ohrožoval branku soupeře,“ usmíval se šťastný střelec, který Grigara překonal tečovanou střelou. „Takové góly dostáváme pořád. Zase teč… Už nevím, co na to říct, prostě dostáváme góly z šancí, které ani nejsou takové šance,“ štvalo Sejka.