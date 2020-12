Na jablonecké hráče čeká další zajímavá prověrka, Jihočeši totiž na soupeřových hřištích ještě letos neprohráli. Takovouto vizitkou se ze všech ligových účastníků může pochlubit už jen vedoucí Slavia. Dynamo má o poznání horší bilanci na domácím pažitu, kde ale čelilo silným týmům jako Slavia a Liberec. V úterním dohrávaném ligovém kole Jihočeši dokázali i v deseti hráčích vyválčit cenný bod na půdě Olomouce po remíze 1:1. „Ten bod má pro mě stejnou cenu, jako bychom na Hané vyhráli. Hráli jsme o deseti a soupeře prakticky nepustili do šance. Byli jsme aktivní, napadali jsme a vydali se ze všech sil. Hráči zaslouží to nejvyšší uznání,“ chválil po úterním zápase kouč David Hošejší. Českobudějovičtí tak v celkovém součtu drží už šestizápasovou sérii bez porážky!

Také Jablonec táhne zajímavou šňůru, po čtyřech výhrách v řadě byl Radův tým blízko výhře i na půdě Karviné, jenže tam nezvládl závěrečnou pětiminutovku a z dvoubrankového vedení byla nakonec remíza 2:2. Severočeši tak do sobotního zápasu s Dynamem půjdou s pětizápasovou sérií bez prohry. Jen na tribunu bude moci usednout hlavní kouč Petr Rada, který v posledním kole v Karviné viděl z rukou rozhodčího už čtvrtou žlutou kartu v sezoně. „Program je teď náročný, to si musíme přiznat. Ale od toho jsou hráči trénovaní, aby takový rytmus vydrželi. Určitě se na to nebudeme vymlouvat. Závěr v Karviné jsme nezvládli, ale musíme vzít také v potaz kvalitu Karviné, která nás v závěru dostala pod tlak. Mrzí nás to, že jsme to nedotáhli do vítězného konce, ale je to plusový bod z venku. České Budějovice vyhrály na Spartě 4:2 a chytly se, mají sérii bez prohry. Trenér je s jejich výkony v každém zápase spokojený, takže tam výkonost asi je. V minulém ročníku jsme s nimi doma prohráli 0:1, kdy nás hosté vyučili z brejkové situace. Čeká nás určitě těžké utkání a budeme chtít doma tři body udržet, “ říká před posledním domácím zápasem podzimu trenér Petr Rada.

Také loni se Jihočeši se na Střelnici představili v prosinci a také tehdy to bylo pro jablonecké hráče poslední domácí vystoupení. Českobudějovičtí přečkali jablonecké šance a nakonec vstřelili deset minut před koncem jedinou rozhodující branku Čavošem a ze severu Čech si odvezli cenné vítězství. Nyní čeká oba soupeře 37. vzájemný ligový zápas, šestnáct z nich ovládl Jablonec, dvanáct Budějovic a osm skončilo remízou. Kdo prodlouží sérii neporazitelnosti po sobotním klání FORTUNA:LIGY?