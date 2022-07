FK Jablonec zahájil prodej permanentek na novou sezónu 2022/2023.

Připravte se na novou sezónu a podpořte klub nákupem permice. Navíc vám žádný domácí zápas neuteče!

Hráči Jablonce se již tvrdě chystají na novou sezónu pod taktovkou nového trenéra Davida Horejše.

Prodej permanentek na novou sezónu byl zahájen online na internetu. Můžete si tak z pohodlí domova nebo svého mobilního telefonu obnovit permici nebo pořídit novou.

Fyzický prodej na stadionu Střelnice bude probíhat v těchto dnech:

V týdnu od 18. 7. do 22.7. od 9:00 do 15:00

V týdnu od 25. 7. do 29.7. od 9:00 do 17:00

Rezervace míst stávajícím majitelům permanentek jsou blokovány do 29. 7. "S nákupem permanentky na novou sezónu však příliš dlouho neotálejte," vzkazují z klubu.

Ceny permanentek pro nové permanentkáře začínají již na 1100 Kč. Pro děti do 15 let jsou ceny stanoveny na 550,- Kč. Kompletní ceník a další informace k prodeji permanentek naleznete také na: https://www.fkjablonec.cz/clanek.asp?id=Kdy-zacne-prodej-permanentek-22-23-9447

První ligové kolo nového ročníku odehrají Jablonečtí na domácí půdě již v neděli 31. 7. od 16 hodin. Soupeřem jim bude Bohemians 1905. "Termín si již nyní pečlivě zapište do diářů! Těšíme se na podporu fanoušků v nové etapě jabloneckého fotbalu," přejí si hráči.