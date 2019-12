FK Jablonec – SK Dynamo České Budějovice 0 : 1 ( 0 : 0 )

Nadšené Dynamo a zklamaní domácí hráči i fanoušci. Tak by se stručně dalo charakterizovat poslední podzimní domácí vystoupení jabloneckých fotbalistů. Přestože byli domácí po celý zápas aktivnější a udržovali si mírnou převahu,odešli ze zápasu bez bodového zisku.

Povedený, rychlý brejk Dynama a přesné zakončení Čavoše znamená, že Jihočeši odjeli z Jablonce s nečekaným ziskem tří bodů. Rozhodly o tom nevyužité šance, hosty dokonce v jednom případě zachránila tyčka, na kterou usměrnil hlavičku Chramosty hostující obránce. A obrana hostí dokázala v následující situaci i zblokovat dorážku Doležala z malého vápna. České Budějovice vítězstvím potvrdily dobrou formu z poslední doby. A Jablonci tak unikl boj o třetí příčku tabulky.

Trenér Jablonce Petr Rada neskrýval po utkání svoje zklamání.

„Zklamání je veliké. Hráli jsme naposledy doma, o to víc to mrzí. Chtěli jsme se loučit vítězstvím, ale nemáme ani bod. Je to škoda, protože celý podzim jsme hráli poměrně dobře v domácím prostředí. Věděli jsme, že Dynamo má dobrou serii, viděli jsme jejich brejkové situace na Spartě. Plnili jsme to dobře, sami jsme tam měli šance, ale podržel je brankář Drobný. První půli jsme byli aktivnější, i když tam byli pasáže, kdy měli Budějovičtí míč pod kontrolou. Říkal jsme hráčům, že může rozhodnout jediná situace a to se stalo, bohužel nakonec na stranu Budějovic. Bohužel dnes jsme to tam nenatlačili a branku nedali. Mrzí mě to. V závěrečných dvou kolech venku se budeme snažit dostat zpět do plusových bodů. Ztracené body se budeme snažit přivést z venkovních zápasů v Opavě a Mladé Boleslavi,“ velel po porážce jablonecký trenér Petr Rada, jehož tým si dnes vylámal zuby především na výborně chytajícím brankáři Drobném. „Drobný má zkušenosti z venku k nezaplacení. Se Sivokem přinesli do mužstva soupeře klid. Je vidět, že toho mají spoustu za sebou. Šancí jsme měli dost, ale někdy nám v těch situacích chyběl větší důraz nebo tlak na míč."

Ve skvělém rozpoložení byl naopak kouč Českých Budějovic David Hořejš, jeho tým vítězstvím na Střelnici prodloužil sérii neporazitelnosti na sedm zápasů v řadě. „Jsme nesmírně šťastní, že jsme tu dokázali sérii v Jablonci dokázali natáhnout. Věděli jsme, že k tomu budeme potřebovat dobrý výkon, který jsme předvedli v obou poločasech. Měli jsme i štěstí, brankář Drobný nám tam opět zachytal. Na Střelnici se hrál dobrý fotbal, a troufnu si říci, že jsme k tomu přispěli my i tím, že jsme hráli aktivně. Tyhle body pro nás znamenají strašně moc, protože domácí mají výborného trenéra i tým,“ pochvaloval si zisk tří bodů ze severu Čech kouč Dynama.

Branky: 77. Čavoš (Mršić)

Karty: 71. Krob (JAB), 90+1. Pleštil (JAB) – 12. Sivok (CEB), 50. Čolić (CEB), 65. Čavoš (CEB), 83. Javorek (CEB)

FK Jablonec: V. Hrubý – Li. Holík (84. R. Acosta), Jugas, Břečka, Krob – Jovović (77. Pleštil), V. Kubista, Považanec, Sýkora – Chramosta, Doležal (C).

.



SK Dynamo Č. Budějovice: Drobný – Čolić (90. Kulhánek), L. Havel, Sivok (C), P. Novák – Brandner (67. Ekpai), Čavoš, Havelka, Javorek, Mršić (84. Kladrubský) – Ledecký.



Rozhodčí: Ginzel – Kříž, Leška.



Diváci: 2 058