Jakube, jak zápas hodnotíte? Lehko se mi určitě nehodnotí. První domácí zápas jsme si představovali, že dopadne úplně jinak. Od začátku jsme působili nervózně. Hráli jsme, podle mne, až moc jednoduše. Bohemku jsme do mnoha šancí nepustili, ale jednou byla u branky a nějakou nešťastnou tečí jí to tam padlo. Ve druhém poločase, když jsme se dostali do tlaku, po mojí hlouposti, dala Bohemka na 2:0. A tím bylo po zápase. Beru tuhle prohru na sebe, protože jsme po té mojí chybě byli i psychicky dole. A pak už se nám dál moc nedařilo.

Z čeho ta nervozita pramenila, z výsledků v přípravě nebo jste si do toho prvního zápasu nevěřili?

Řekli jsme si, že přípravu hodíme za hlavu. Že začíná ligová sezóna a bude to jiné. Asi jsme byli z toho startu nervózní, všichni jsme chtěli vyhrát. A možná z toho, že jsme tak moc chtěli, tak jsme měli svázané nohy a nešlo nám to tak, jak jsme si to představovali.

Zklamaný David Hořejš: Bylo to málo. Vázla nám rozehrávka

Co vám konkrétně blesklo hlavou po té chybě?

Musím říct, že jsem nahrávku nečekal. Ale, když už mi to kopl, mohl jsem s tím udělat něco jiného, kopnout to do autu nebo cokoli, prostě zahrát to nějak jinak. Bohemka na nás dost nastoupila, čekala na naši chybu. A využila ji.

Jak se z toho, jako tým, teď rychle dostanete, blíží se zápas s Mladou Boleslaví.

Určitě si zápas rozebereme a vyhodnotíme. Ale pak to musíme zase hned hodit za hlavu. Musíme v Boleslavi podat diametrálně odlišný výkon než proti Bohemce, když chceme pomýšlet na úspěch.

Nesete tu vaši chybu a celkový výsledek hůř, když jste kapitán?

Samozřejmě. Je to jedno s druhým. Standardní situace jsme měli řešit daleko lépe. Na tréninku jsme něco trénovali a vycházelo to úplně super. Pak přišel zápas a nevycházelo nic. Nevím, čím to je. Asi tím, že to byl první zápas, moc jsme chtěli, ale přišla nervozita.