Úvodní slovo si vzal Miroslav Pelta: „Máme před s sebou sezónu po nepovedené sezóně, ve které jsme sice byli úspěšní v konferenční lize, ale v české lize jsme výsledky neudělali, podzim jsme si zavařili a na jaře jsme měli co dělat. I když jsme měli kvalitní kádr, bývá prostě období, kdy to tam padá a pak zase takové, kdy to tam nespadne. Po pěti sezónách jsme neprodloužili smlouvu s trenérem Radou, který tady odvedl kvalitní práci, mužstvo bylo dvakrát čtvrté, dvakrát třetí a další. Přivedli jsme trenéra, kterého jsme si přáli, který má novou vizi a herní styl. Ale je potřeba mít trpělivost. Příprava byla náročná, zvláště v Itálii. Ale nemá cenu si objednat slabé mančafty, vyhrát a pak si myslet, že jsme připravení na sezónu. Během přípravy trenér střídal a kombinoval. Takže v prvním mistráku věřím, že nám tým udělá radost. Náš dlouhodobý problém je návštěvnost. Proto chci fanouškům, kteří chodí, poděkovat, že fandí. Návštěvnost je náš problém. Máme podporu města z hlediska stadionu, máme nové sponzory. Ale jsou faktory, které komplikují život všem a je na nás, abychom se semkli a zvládli to. Bude to i pro fotbal složité období a já věřím, že nám pomůžete právě tou atmosférou, kterou vytvoříte, abychom znova byli v první polovině tabulky. To je náš reálný cíl.“

Tiskový mluvčí Martin Bergman vyhlásil soutěž o nejzajímavější otázku. A pak už následovaly dotazy fanoušků.

Uvádíme některé z nich:

Hrát ligu se dvěma stopery není zrovna dobré…

Pelta: „Jsme v situaci, kdy máme málo hráčů do obrany, to je naše největší potíž. Směrem k záloze a útoku je počet naplněný. Pracujeme na příchodu stopera, který má parametry, aby byl pro nás přínosem. Možná už po prvním utkání rozšíříme pozici stopera o jednoho hráče.“

Máte už a prozradíte nám sestavu na zápas proti Bohemce?

Horejš: „Sestavu už máme. Věřím, že i kluci, kteří nastoupí až v průběhu hry, týmu pomůžou. Sestavu vám neřeknu.“

Jaká bude pozice Hübschmana na hřišti a v kabině?

Horejš: „Jsem rád, že Tomáš pokračuje. Stále má co klukům dát jak na hřišti, tak v kabině. Má důležitou roli, ví, jakou má pozici. Určitě přijde čas, aby týmu pomohl. Přišlo hodně mladých a právě starší hráči na ně musí mít vliv, aby to fungovalo. Tomáš tuhle roli plní skvěle a pomůže také na hřišti.

Jaká situace je kolem Dominika Pleštila?

Horejš: „Doufám, že bude jeden z těch, kteří nastoupí. Vím, že se řešil přestup, ze kterého sešlo, pak si prošel zdravotními problémy. V přípravě podával velice dobré výkony a přístup byl skvělý. Jsem rád, dobře si ho pamatuju. Je to hráč, který se hodí do moderního fotbalu, je dynamický, rychlý, věřím, že dokud tady bude, bude pro Jablonec platným hráčem a že to potvrdí už v nedělním zápase.“

Mám přání. Probudit střelce Jakuba Považance.

Horejš: „To máme všichni a probudit ho nejen střelecky. Poprvé, když jsem přišel do Jablonce, jsem dostal od prezidenta klubu rozkaz: Je třeba probudit Považance. Takže se o to snažíme a v neděli ho určitě probudíme.“

Považanec: „Nechte se překvapit. Minulá sezóna nevyšla nejen Jablonci, ale taky mně. Za šest roků, co jsem tady, to byla ta nejhorší. V lize jsem gól nedal. Přichází nová, možná v ní budu mít víc střel a že gólů bude víc. Určitě bude víc, to vám slibuji. Slibuji, že se určitě zlepším.“

Pokud Torfig odejde, bude jablonecká rezerva potřebovat kvalitní náhradu.

Minimálně deseti hráčům končí smlouvy v červnu 2023, jak to s nimi bude dál? Půl roku před tím je možné už jednat s jinými hráči.

Pelta: „V současné situaci Jablonce, kdy já jsem majitel a nemám vyřešený svůj problém, což asi všichni taky vnímáme. Ale věřím, že to v odvolacím řízení zvládnu tak, abych mohl fungovat dál. Ale je potřeba mít rozum. Nemůžu zakládat tady dlouhodobé výdaje. O hráčích, kteří chci, aby tu určitě zůstali, budu jednat už na podzim. Situace na fotbalovém trhu se výrazně změnila. Aby byl hráč komerčně prodejný za transférové sumy, tak takových obecně moc není. Platy, které já garantuji, to také není žádná sranda. Je třeba mít rozum a čekat do poslední chvíle. Když na to budu tlačit, tak si budou agenti myslet, že mám enormní zájem. Já s nimi jednat umím. Nemyslím si, že bychom se dostali do personální nouze. Záleží také na tom, jaké budou výsledky. A jaký bude svět. Nejen pro mne, jako majitele, ale i pro ostatní, kromě dvou tří klubů jako je Sparta a možná Slavie, bude tento fotbalový rok hodně složitý. Očekávám, že v této sezóně můžeme propadnout do hospodářské ztráty. A podle toho se chováme i na trhu s hráči, musíme mít soudnost. Jablonec patří do ligy, zvykli jsme si na to, jsme posledních deset let čtvrté nejúspěšnější mužstvo českého fotbalu. To zní nádherně. Ale zároveň musíme zabezpečit financování. Naším hlavním vzorem je: levně koupit, draze prodat.“

Jaké tréninkové a organizační podmínky má trenér tady a jaké v Budějovicích?

Horejš: „Je to velký rozdíl. Tady klubu šéfuje jeden člověk. Já jsem příjemně překvapený, jaké jsou tady podmínky a jak se chovají lidé. Je to víc rodinné. Bývalý hráč David Lafata mě strašil, že je tady hodně špatné počasí. Zatím jsem ho nezažil. Uvidíme, jak pak bude vypadat tréninkové hřiště. My jsme v Budějovicích měli kvalitní tréninkové centrum. Tady se ale o všechno výborně starají a zázemí je tady na velice dobré úrovni. A majitel správně řekl, že Jablonec patří k top týmům v lize.“

Jak se sžili noví hráči s kabinou?

Považanec: „Problém nebyl žádný. Za šest roků, co jsem tady, se vystřídalo hodně hráčů jak ze Sparty, Slavie a jiných týmů. Všechny zapadly do kolektivu, mají týmu co nabídnout. Doufám, že budou předvádět takové výkony, jako předváděli ve svých týmech a že nám to pomůžou nakopnout, protože jsou mladí, rychlí, dynamičtí, což nám možná trochu v minulé sezóně chybělo. Trenér si je vybral a určitě ví, proč, určitě budou produktivní. A takové „Já jsem sparťan a kdo je víc,“ to u nás neplatí, s tím by nepochodili.“

Jak to bude dál s trávníkem?

Pelta: „Situace není jednoduchá. Teď jsme získali od Národní sportovní agentury dotaci na výstavbu hřiště s umělou trávou za atletickou halou, které nutně potřebujeme, protože podmínky od října do dubna jsou tady příšerné. Když to půjde a bude vypsaný dotační titul, chceme udělat totální rekonstrukci hřiště. Je to od roku 1996 už všechno „in memorian“. Nemůžeme chtít po městu, majiteli hřiště, aby to financoval na sto procent. Musíme se podílet alespoň 70%. Cena rekonstrukce bude určitě třicet milionů.“

Chtělo by už konečně víc střílet z dálky. Vždycky platilo: nevíš, co s míčem, napal to na bránu. A to v Jablonci chybí.

Hořejš: „Kuba vám to už slíbil. S hráči na tom v tréninku pracujeme, to může Kuba potvrdit. A říkám jim to stále. Fotbal je o gólech. Je třeba, aby si hráči uvědomili, že v poslední třetině hřiště je důležité vystřelit. Na tom v tréninku pracujeme. Musí padat branky po centrech, po střelách zdálky i jinak a hráči se o to musí pokoušet. Jablonec je postavený na tom, že hráče prodává. Ti, kteří mají ofenzívu na starosti, tak musí mít čísla. A podle toho se ti hráči hodnotí. To je důležité. Proto tady byl vždycky ceněný Martin Doležal, David Lafata a další, kteří branky dávali. Dneska chceme, abychom takové střelce znovu našli. A při tréninku se o to snažíme.

Co řekne trenér ke způsobu hry?

„Chceme po hráčích, aby způsob hry byl odzadu. Jestli máme prodávat útočníky, pak musí dávat góly. Jestli chcete prodávat stopery, musí mít kvalitní rozehrávku. Bez toho to nejde. A proto asi taky odešel Jarda Zelený, který je dnes ve Spartě. A patří tam k nadprůměru. S klukama na tom pracujeme v každém tréninku i v každém zápase. Proto jsme přivedli Davida Heidenreicha a snažíme se ještě o jednoho stopera z Plzně. Zpočátku můžou být ještě chyby, nejde hned po hráčích chtít, aby hráli jak Manchestr City. Chce to čas. Je to o sebevědomí, o automatismech. Je to běh na dlouhou trať. Za čtrnáct dnů tady ťukec na jednu bránu ještě nebude. Za měsíc, co jsme s klukama spolu, jsme se ale určitě někam posunuli.“

Proč byly v Itálii takové výsledky?

Odehráli jsme dobrá utkání, ale byli jsme potrestaní za chyby, které jsme, díky výstavbě, udělali. Musíme na tom zapracovat, dobře vyhodnotit aktuální stav. Nesmíme chtít po hráčích nesmysly, ale určitě je to cesta, po které chceme jít. Věřím, že i typologie hráčů a kvalita tady je a že postupem času a i díky vám, fanouškům, když budete mít trpělivost a klukům vytvářet příznivou atmosféru a podporu, uvidíte dobrý fotbal.“

Kdo určuje, který gólman nastoupí, hlavní trenér nebo trenér brankářů?

Hořejš: „Před zápasem společně v realizačním týmu diskutujeme o sestavě, o způsobu hry, tak, aby to fungovalo. Hlavní slovo má trenér, ale je to o shodě všech. Už jsme se také shodli na tom, který brankář bude chytat v neděli od začátku.“

Proslýchalo se, že jste se nepohodl s Kubistou?

Hořejš: „To vám říkal kdo? To máte teda dobré informace. Já se s hráči bavím hodně. A bavil jsem se i s Vojtou Kubistou. Nějaké věci jsem mu vytýkal a že v jiných věcech musí přidat. Věřím, že najdeme společnou řeč tak, aby byl platným hráčem pro tým. Chceme, aby hráči nehledali výmluvy, ale aby na sebe byli nároční. Ten, který hledá výmluvy, se neposouvá. Věřím, že Vojta naše sezení vzal. A vůbec to není o tom, že bychom byli na nože. Alespoň já to tak necítím.“

Ve výstavbě jsou schody ke stadionu směrem od Kauflandu. Kudy budou muset fanoušci jít, hlavně ti starší? Nic se tam neděje a v neděli je fotbal…

Pelta: „Hodně jsme tlačili na to, aby se s nimi už něco dělalo. Ale dělají to Technické služby. Držím jim palce a doufám, že se toho společně dožijeme.“

Bergman: „Bude možnost, jak se sem dostat. A to schodiště od restaurace U Červených. Kdo bude parkovat u Kauflandu, musí to obejít. Rozumím tomu, že pro starší fanoušky to bude těžké. Ani ty schody nejsou v ideálním stavu. Ale v rozhodně lepším, než ty rozestavěné. Po té stavbě určitě nechoďte.“

Co se mezi sezónami stalo tak vážného? V jedné jsme skončili třetí a v další jsme propadli?

Pelta: „Bylo to tím, že jsme všechny síly soustředili na Konferenční ligu. Tam byly peníze za body a my jsme chtěli postoupit co nejdál. Na podzim jsme si zadělali problém na jaro. Ale řekli jsme si, že nebudeme dělat žádné změny v realizačním týmu. Chtěl jsem to nechat trenérovi Radovi dokončit i za to, jakou tady odvedl dobrou práci. Prohrou s Pardubicemi se nám to vymklo trochu z ruky. Kdyby místo šestnácti remíz byla půlka vítězství, tak jsme úplně vedle. Mezi úspěchem a neúspěchem je to moc křehký. Tentokrát se můžeme soustředit na ligu a na MOL Cup. Uděláme všichn i všechno pro to, abychom vrátili Jablonec tam, kam patří.“

Kolikátí tipujete, že v nastávající sezóně skončíme?

Pelta: „Nechci se rouhat, jsem realistický. Máme velké změny, jiný herní způsob, všechno se to budeme učit. Chtěl bych a byl by to asi zázrak, když by to byla první šestka. Ale musíme být realisté. Když by to bylo mezi šestým až osmým místem, tak bych to nebral jako neúspěch. Teď jsme klub vymáčkli jako citron, dvakrát jsme byli v Evropě. Musíme se nadechnout, musíme dát čas trenérům. Musíme začít stavět na pevných základech. A musíme věřit, že se trefíme i do výběru hráčů, kteří k nám přicházejí. Budeme makat. Důležité nejsou jen výsledky, ale taky předvedená hra, jestli v ní je nasazení, agresivita, bojovnost.“

(Adam Pelta): „Doufám, že skončíme v první šestce.“

Hořejš: Nerad tipuju umístění. Budu rád, když budete ze stadionu odcházet spokojení s tím, co jste viděli. Když budete spokojení, tak to znamená, že se pohybujeme na takových příčkách, kam bychom chtěli Jablonec vrátit .“

Považanec: „Ze začátku to půjde možná trochu hůř, než to do sebe všechno zapadne. To asi bylo vidět i na přípravě, že to nebylo asi podle vašich představ. Když to do sebe zapadne tak, jak má trenér vizi, tak to bude dobré. A já tipuju, že mužstvo bude do pátého místa.“

Dres podepsaný zástupci klubu, za nejzajímavější dotazy, si odnesl student práv Michal Kocour.