Už v sobotu 20. března se na jablonecké Střelnici uskuteční 56. prvoligové Podještědské derby, bohužel bez diváků. Jak se na zápas připravuje a jak vzpomíná na předchozí derby jablonecký záložník Jakub Považanec?

Do kolikátého derby s Libercem nastoupíte a kolikáté derby ve vašem fotbalovém životě to je od začátku vaší fotbalové éry?

Je to pro mne už osmé derby proti Liberci. Byla to zatím jediná derby. Další velká jsem nehrál.



Jaká utkání z vašeho fotbalového života se vám vryla do paměti?

Určitě to bylo poslední derby, které jsme hráli v Liberci a po několika letech jsme tam vyhráli. A z těch dalších zápasů rád vzpomínám na ten, kdy jsme na Slavii vyhráli 3:1. Dával jsem v tomto zápase taky gól.



Vzpomenete i na nějakého konkrétního hráče v derby?

V derby je to o celém mužstvu, ne o jednom hráči, je to vždycky vyhecované na obou stranách, každý si sáhne na dno svých sil. Možná, když byl v Liberci ještě Malínský, ten dovedl rozhodnout zápas, tak na toho bych si vzpomenul.



Jaké emoce ovládají derby?

Podještědské derby je vyhecované asi už od doby, co vzniklo. Hráči jedou na doraz, možná až za hranici faulů. Každý chce utkání zvládnout a každý chce vyhrát. A stejné to bude i tento víkend.

Jak se hraje bez diváků? Chybí vám nebo jste si už zvykl na prázdné ochozy?

Býval jsem zatím v klubech, kde návštěva nebyla tak vysoká, třeba v Dukle Praha chodilo málo lidí. Tady by na derby přišlo možná čtyři pět tisíc lidí. Takže mi určitě chybět budou. Na ostatních zápasech jsem si na to už zvykl. Dnešní doba je taková a musíme se jí přizpůsobit.



Jak budete, jako tým, trávit poslední den před derby?

Jako před každým zápasem. Ráno máme trénink, potom oběd a pak už máme volný čas pro sebe.



Co vzkážete fanouškům?

Ať nás podporují, dodávají nám energii. My uděláme všechno pro to, abychom byli ti šťastnější a úspěšnější a Liberec v tabulce přeskočili.