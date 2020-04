Záložník FK Jablonec Jakub Považanec je rád, že jeho klub a FC Slovan Liberec připravili společnou pomoc pro zdravotníky v Krajské nemocnici v Liberci. I když ho mrzí, že se derby hrát nebude, zdraví je teď na prvním místě.

Derby s Libercem se hrát nebude kvůli pandemii koronaviru. Mrzí to hodně, že takhle velký zápas pro region se neuskuteční?

Mrzí to hodně. Všichni jsme se na ten zápas těšili. A nejen na tento, ale na každý další zápas, který nás čekal, ale které se odložily. Všechny to mrzí, je to to, co nás baví a co nás živí. Momentálně je zdraví přednější než fotbal.



S Libercem připravil klub společnou akci, ve které prodejem vstupenek vybíráme peníze pro Krajskou nemocnici Liberec. Jak se vám taková akce líbí?

Určitě je to dobrá myšlenka, která má pomoct v boji proti zákeřnému viru. Určitě to kvituji a uděláme všechno pro to, abych já i spoluhráči z kabiny přispěli nějakým procentem k celkové částce. Určitě vstupenky koupíme taky a pomůžeme této charitativní sbírce.



Krajská nemocnice Liberec je v současné době centrálním místem léčby pacientů s koronavirem celého našeho kraje. Zdravotníci si v této době určitě zaslouží podporu navíc, že?

V současné situaci to mají zdravotníci řekl bych nejnáročnější. Zdravotníci jsou velmi potřební, aby mohli léčit pacienty a pomohli tomu, abychom vir potlačili. Viděl jsem několik reportáží a pořadů v televizi, že zdravotníci pracují 12 nebo i 24 hodin, nemají čas si ani pořádně oddechnout. Z roušek mají otlačené tváře a tak. Klobouk dolů před nimi a doufám, že tato sbírka jim alespoň trošku pomůže.



Co byste vzkázal nejen fotbalovým fanouškům, aby podpořili nákupem virtuální vstupenky zdravotníky v Krajské nemocnici?

Podstatné je, že nákupem vstupenky podpoří dobrou věc. Fotbal jde teď stranou, je to hlavně kvůli tomu, abychom tomu pomohli. Nikdy nevíme, jestli zrovna v té nemocnici nemůže skončit někdo z našich blízkých nebo my sami. Pokud to alespoň trochu jde, vstupenku si kupte. Můžete pomoct zdravotníkům.

Prodej charitativních vstupenek začal 30. března na internetovém prodejním portálu Ticketstream. Konec prodeje bude v neděli 5. dubnav 15 hodin. Nakupovat můžete z počítače nebo mobilu. Počet vstupenek na osobu není omezen, každý si může vybrat podle svých možností. Přispěje tak dobré věci.