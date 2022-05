Jak to, že jablonečtí hráči dokázali po odchodu trenéra Petra Rady zmobilizovat všechny síly a energii a po sérii remíz a proher konečně vyhrát?

Když nový kouč Jiří Vágner přebíral v pondělí 25. dubna tým, řekl: Hráčům musíme hlavně vrátit sebevědomí a rozvázat jim hlavu. To jim pak doufám pustí i nohy. My víme, že fotbal hrát umí. Ale ono se to někdy zapomíná pod tíhou té skupiny, do které jsme se sami dostali. Ve skupině o titul se řeší úplně jiné starosti, tam se hraje určitě lépe. Naší realitou ale je spodní skupina a ten tlak na nás je teď velký. Musíme to zvládnout v hlavách. Když k tomu přidáme tu bojovnost a ochotu chtít, tak může být vidět i naše cesta k cíli, kterým je co nejrychlejší záchrana."

Nový trenér udělal v základní sestavě proti poslední Karviné hned několik změn. Místo vykartovaného Surzyna použil na pravé straně obrany Štěpánka. Další změny se týkaly záložní řady, v jejím středu dostal pře Houskou přednost Kubista, na pravém kraji pak hrál odchovanec Černák.

Důležitý duel se konečně Jabloneckým podařil. Dvě z mnoha šancí skončily v síti poslední Karviné a Jablonec se v důležitém zápase raduje z tříbodového zisku.

Karviná se po dnešku stává definitivním účastníkem druhé nejvyšší soutěže v příští sezoně. Rozdílový gól vstřelil už v 15. minutě stoper Jakub Martinec, jemuž adresoval brilantní centr Jan Krob, jenž ale musel o přestávce střídat. Ještě před pauzou však navýšil vedení domácích Jaroslav Zelený.

Ve druhém dějství branka nepadla, přestože Jablonec si vytvořil několik zajímavých šancí. Největší příležitost hostů měl na kopačce Eldar Šehić, jenž dorážel střelu Papadopulose jen do tyče. Domácí si připsali velmi důležité vítězství. Ještě však vyhráno nemají, protože se budou chtít za každou cenu vyhnout baráži.

Karviná se po dnešku stává definitivním účastníkem druhé nejvyšší soutěže v příští sezoně.

FK Jablonec - Karviná 2:0

Góly:

15. J. Martinec, 42. J. Zelený

Sestavy:

J. Hanuš - D. Štěpánek, J. Martinec, J. Zelený, J. Krob (46. D. Pleštil) - M. Černák, M. Kratochvíl (90. T. Smejkal), T. Hübschman, V. Kubista, T. Malínský (84. J. Považanec) - D. Ikaunieks (64. M. Nešpor)

Sestavy:

P. Bajza - L. Bartošák (65. L. Čmelík), P. Buchta, D. Kobouri, E. Šehič - A. Svoboda (46. O. Chvěja), K. Qose (46. S. Dramé), T. Jursa (71. J. Teplan), M. Túlio, V. Sinjavskij (46. M. Vlachovský) - M. Papadopulos

Náhradníci:

V. Kadlec, T. Smejkal, J. Považanec, M. Nešpor, D. Houska, V. Hrubý, D. Pleštil

Náhradníci:

M. Vlachovský, L. Čmelík, O. Chvěja, J. Ciupa, S. Dramé, L. Holík, J. Teplan

Žluté karty:

Žluté karty:

34. T. Jursa, 44. L. Bartošák, 72. L. Čmelík

Rozhodčí: M. Zelinka - T. Mokrusch, M. Pfeifer

Počet diváků: 1 701 (28 % z kapacity 6 108)