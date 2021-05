Kolem fotbalistů Jablonce a Liberce už zase mlsně krouží pražská „S“.

Ivan Schranz. | Foto: fkjablonec.cz

V hledáčku mistrovské Slavie je jablonecký útočník Ivan Schranz. Spekuluje se o tom, že by slovenský kanonýr, který letos nasázel už 13 gólů, mohl být pojistkou pro případ, že by neklapnul přestup Michaela Krmenčíka do Edenu.