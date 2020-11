Na Střelnici pokračuje tým v přípravě pod vedením dočasných trenérů Vodičky a Čížka, tréninky jsou nyní hodně kondičního rázu. „Dál jedeme podle přání trenéra Rady. Aktuálně se v reprezentační pauze připravujeme samozřejmě ve větší zátěži. Pracujeme na kondici, na síle. Snažíme se předat hráčům to, co po nás chce hlavní kouč,“ prozrazuje k aktuálnímu dění zaskakující trenér Jaroslav Vodička.

V útrobách stadionu přesto ještě bují dozvuky posledního nevydařeného duelu se Zbrojovkou Brno. „Hlavní dozvuky ten zápas bude mít, až se Petr Rada vrátí. Hráči si musí sáhnout do svědomí, co pro to udělali,“ dodává Vodička.

Tým čeká už příští pátek 20. listopadu Podještědské derby v Liberci s pořadovým číslem 55. Derby bude přenášet v přímém televizním přenosu stanice ČT Sport, výkop rivalského utkání je v 18:45 hodin.