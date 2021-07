MLÁDÍ HRÁLO V RYCHLÉM TEMPU

Jablonec se dostal do vedení hned v úvodu zápasu. Pleštil zatáhl míč do vápna z pravé strany a našel střílenou přihrávkou Pilaře, který umístil míč do sítě efektně patičkou - 1:0. Mladíci Sparty byli ve svých útočných výpadech nebezpeční, ale většinou byli v zakončení nepřesní. Jablonecký tým, kterému z rodinných důvodů chyběl útočník Martin Doležal a Tomáš Čvančara léčí zraněný kotník, nemohl pak v dalších minutách najít recept na běhavé hráče Sparty hlavně v obranné třetině hřiště našeho soupeře.

Blízko ke skórování byl v dalším průběhu zápasu Kratochvíl, který trefil tyč. Ani další šance se nepodařilo proměnit. Po polovině hrací doby přišla obměna kádru s tím, že například Vojtěch Kubista absolvoval celé utkání. Po faulu v závěru druhé třetiny přišla penalta pro Spartu, kterou bezpečně proměnil Pudhorocký a v 70. minutě byl stav 1:1.

SOUPEŘ BYL HODNĚ BĚHAVÝ

V závěrečné třetině mlhavého zápasu se již skóre neměnilo, i když byly na obou stranách k vidění šance. Tento zápas byl symbolickou tečkou za první částí letní přípravy, která byla zaměřena zejména na nabírání kondice. "Zahráli si zase všichni hráči. Jen jsem dnes měli trochu nevýhodu, že jsme neměli k dispozici ani jednoho hrotového hráče, takže jsme museli alternovat. Hrál tam Vaníček, Pleštil a Kubista, postupně se tam prostřídali. Vytvořili jsme si nějaké šance, ale neproměnili jsme je. Vyrovnání pak přišlo z penalty. Náš soupeř měl hodně mladé mužstvo, hodně běhavé a pořád v pohybu. Dnes jsme je vyloženě nepřehráli. Bylo to celkově vyrovnané utkání a stav 1:1 tomu odpovídá," hodnotí zápas asistent trenéra Zdeněk Klucký.

V pátek čeká svěřence trenéra Petra Rady odjezd na herní soustředění v Itálii. "Hráči už toho teď mají dost, že se běhalo hodně. Myslím si, že to nejtěžší mají už za sebou. Teď budeme už pracovat na herních věcech na soustředění v Itálii. Pak už za dva týdny startuje liga," dodává Zdeněk Klucký.

FK Jablonec - Sparta Praha B 1:1 (1:0)

Branky: Pilař - Podhorocký