V úvodním zápase 3. předkola Evropské ligy jablonečtí fotbalisté nestačili na skotského vícemitra Celtic FC, kterému podlehli 2:4. Za týden je tak ve Skotsku čeká více než těžká odveta.

Jablonecký kouč Petr Rada musel hodnotit nepříjemnou dvoubrankovou porážku svého týmu.

„Zápas to byl hodně zajímavý. Bohužel jsme do něj nevstoupili tak, jak jsme si představovali. Soupeř hrál hodně vysoko, vykombinovali nás a my dostali dvě laciné branky hned v úvodu. Nebyli jsme u protihráčů včas a vypadlo to s námi hodně špatně, naštěstí jsme ale dali kontaktní gól Pilařem. Měli tam ještě jednu šanci. Druhý poločas už jsme hráli výš a naše hra byla úplně jiná. Dostali jsme třetí branku po autovém vhazování. Snížili jsme na 2:3 a vrátili se do hry a najednou jsme zjistili, že se s nimi dá hrát. Bohužel, dostali jsme tu nejhloupější branku, jakou můžeme dostat po dalších autovém vhazování v 90. minutě. Je rozdíl teď s novými pravidly prohrát 2:3 nebo 2:4. Čtvrtý gól mě strašně mrzí, 2:3 by bylo přijatelnější. Ale musíme ctít kvalitu soupeře, už jen ten servis který má, přijelo s ním kolem třiceti lidí okolo. Na můj vkus ale teď dostáváme hodně branek. Od pondělka se začneme připravovat na odvetu, chtěli jsme hrát poháry a musíme se s tím vyrovnat. V Celtic Parku nás čeká plný stadion a pořádný kotel. Naši hráči to musí unést. Musíme se připravit na peklo. Jsou to fanoušci, kteří jsou na ostrovech velmi ceněni,“ zakončil Rada.

Z prvního vítězství v novém angažmá se mohl po zápase radovat kouč Celticu Ange Postecoglou. „Chtěli jsme začít zápas silně a nepustit domácí do vedení, aby ho hnali fanoušci. To se nám povedlo, vedli jsme o dvě branky a mohli přidat další branky. V první půli jsme hráli výborně. Bohužel po poločase už jsme hru moc nekontrolovali. Je ale vidět, že se pořád zlepšujeme, mám z toho dobrý pocit. Teď budeme hrát před našimi fanoušky a budeme chtít podat další dobrý výkon,“ uvedl po zápase 55letý kouč Celticu.

FK Jablonec - Celtic FC 2:4 (1:2)

Branky JAB: 17. Pilař, 85. Bitton (vla.)

Branky CFC: 12. Abada, 16. Furuhashi, 64. Forrest, 90. Christie