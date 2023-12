Posunou se jablonečtí fotbalisté na desáté místo? K poslednímu utkání podzimní části FORTUNA LIGY nastoupí na Střelnici proti celku Karviné. Do utkání jdou v pozici mírného favorita, patří jim 11. místo v tabulce, hosté jsou třináctí.

Na Karvinou za dvacku - ilustrační foto | Foto: fkjablonec.cz

Jabloneckým borcům se v posledních zápasech, s výjimkou toho na Spartě, dařilo. Zisk tří bodů by je zřejmě posunul do první desítky. Nedá se totiž předpokládat, že Teplice, které jsou o místo před Jabloncem, budou bodovat na horké půdě pražské Sparty. A Jablonečtí by tak šli do zimní přestávky s pozicí blízko klidného středu a měli by tak klid na důkladnou přípravu do jarní části soutěže. Vedení klubu připravilo pro fanoušky příjemný vánoční dárek. Za vstupenku na tento zápas utratí pouze dvacet korun. Utkání se hraje v sobotu 16. prosince od 15 hodin.

„Utkání s Karvinou je posledním zápasem roku 2023 pro FK Jablonec. A jde o zápas velmi důležitý, protože ho chceme zvládnout za tři body a přiblížit se tak vyšším pozicím v ligové tabulce. A jako poděkování za přízeň v celém roce jsme si připravili speciální akci na cenu vstupenek - na Karvinou za dvacku! Vstupenky do všech sektorů, vyjma VIP vstupenek, pořídí návštěvníci Střelnice na poslední domácí ligové utkání za 20 Kč. Uvědomujeme si, že postavení Jablonce v ligové tabulce není takové, jaké bychom si všichni představovali, a proto bychom vás také chtěli motivovat k návštěvě stadionu a podpoře našich hráčů v důležitém zápase proti Karviné. Vstupenky jsou v prodeji jak online v síti Ticketstream, tak budou samozřejmě k dispozici také v den utkání na pokladnách stadionu Střelnice. Zvýhodněná cena se týká i sektoru hostů pro fanoušky Karviné. Přijďte s námi uzavřít rok 2023 a podpořit naše hráče v důležitém souboji. Budeme se na vás těšit na Střelnici! “ vzkazuje příznivcům jabloneckého fotbalu tiskový mluvčí Martin Bergman.