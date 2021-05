/FOTOGALERIE/ Jedenáct zápasů. Tak dlouho nepoznali fotbalisté Jablonce hořkost porážky. V sobotu ovšem jejich série neporazitelnosti skončila. Překvapivě se tak stalo na půdě o záchranu bojující Příbrami, která v zápase 32. kola FORTUNA:LIGY zvítězila 1:0, což svým premiérovým ligovým gólem zařídil Jiří Mezera. Zatímco Severočeši si tak notně zkomplikovali boj o druhé místo a účast v předkole Ligy mistrů, Středočeši tak stále živí naději na ligovou záchranu.

Ze zápasu 32. kola FORTUNA:LIGY mezi Příbramí a Jabloncem. | Foto: Antonín Vydra

„Byl to velmi těžký zápas s výborným soupeřem. Jsme rád, jak jsme to zvládli. I jak jsme se prezentovali. Bylo to prvním gólu, který jsme nakonec dali my. Několikrát nás podržel brankář Šiman. Naši fanoušci nás dotlačili k výhře a jsem moc rád i za ně,“ radoval se domácí trenér Jozef Valachovič.