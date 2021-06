„První část stráví hráči tradičně v domácích podmínkách a na herní soustředění vyrazí do Itálie,“ uvedl tiskový mluvčí Martin Bergman. Hned po návratu čeká hráče úvodní zahajovací trénink. „První týden se bude trénovat v Jablonci a následně nás čeká kvalitní herní prověrka s účastníkem 2. Bundesligy SG Dynamo Drážďany. Do Německa se vydáme podruhé v krátké době a utkání proti čerstvému účastníkovi druhé nejvyšší německé soutěže se odehraje 30. června. Přesný čas a místo se teprve upřesní,“ řekl k přípravě trenér Petr Rada.

Samé důležité mezníky

Další zápasy čekají jeho svěřence v České republice. V tuto chvíli vedení klubu ladí detaily se soupeři a termíny zápasů. Hlavní fáze letní přípravy se bude konat v jižním Tyrolsku, v oblasti Gitschberg Jochtal, kde absolvují Jablonečtí herní soustředění, odehrají tam tři přípravné zápasy. Do Itálie odcestují 9. července a na Střelnici se vrátí 17. července. V pondělí 19. července se dozví soupeře pro 3. předkolo Evropské ligy UEFA. Zápasy v kvalifikaci odehrají 5. a 12. srpna. V případě postupu do play-off Evropské ligy UEFA budou Jablonečtí hrát 19. a 26. srpna. Když nepostoupí do play-off UEL, ve stejných termínech odehrají play-off Evropské konferenční ligy UEFA. A za týden po návratu z herního soustředění už začne FORTUNA:LIGA.