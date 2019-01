Jablonec nad Nisou – Klub odmítá námluvy potvrdit, informace ze zákulisí ale hovoří o velkém zájmu Jablonce o dva někdejší členy národního týmu. Severočeský klub zatím v zimní přestávce výrazně oslabil, posílení kádru je tak momentálně tématem číslo 1.

Libor Kozák. | Foto: Deník / František Géla

„Nechci nikoho jmenovat, nerad bych ohrozil jednání,” říká Miroslav Pelta. Spekulace už ale žijí vlastním životem. A majitel jabloneckého klubu v další větě sám probouzí velká očekávání. „Pokud se to podaří, vyrazí to našim příznivcům dech,” vyjadřuje se v rozhovoru pro oficiální webové stránky klubu.

Podle několika na sobě nezávislých zdrojů má jít o levonohého záložníka Adama Hlouška. Bylo by to logické. Jablonec pustil do Sparty kromě stopera Davida Lischky, jehož přestup ale komplikují údajné zdravotní problémy, také levého obránce Matěje Hanouska. Na tuhle pozici má trenér Petr Rada Ukrajince Eduarda Sobola, post by ale pochopitelně potřeboval zdvojit. Médii proběhlo i jméno Bogdana Vatajelua, rumunského hráče, který v pražské Spartě příliš nehraje.

Hloušek se ale jeví jako podstatně zajímavější varianta. Odchovanec klubu opustil Jablonec v roce 2009, když přestoupil do pražské Slavie. Poté hrál v Německu za Kaiserslautern, Norimberk a Stuttgart. Momentálně je třicetiletý krajní hráč, rodák z Turnova, oporou polské Legie Varšava. To, že je pro něj nyní jednou z variant návrat do Jablonce, potvrdil i jeho agent Pavel Paska. Vše by se ale mělo odehrát až po sezoně, kdy Hlouškovi končí v Polsku smlouva.

Zatímco Hloušek, který s fotbalem začínal v Semilech, má na svém kontě sedm reprezentačních startů, druhý hvězdný hráč spojovaný s příchodem do Jablonce, nasbíral mezi lety 2011 a 2013 ještě o jeden zápas v národním dresu víc. A v osmi utkáních vstřelil dvě branky. Jablonec údajně jedná o příchodu útočníka Libora Kozáka, hráče italského Livorna. „Bez komentáře,” reaguje mluvčí klubu Martin Bergmann.

Fanoušci už jsou ale na případný příchod devětadvacetiletého, bez sedmi centimetrů dvoumetrého forvarda natěšení. “Příchod Libora Kozáka by byla velká pecka. Po prodejích Masopusta, Hanouska a Lischky a plánovaných odchodech Trávníka, Doležala nebo dokonce Jovoviče s Holešem, může vedení uklidnit fanoušky jenom nákupy někoho, kdo by z “FK Výprodej” udělal plnohodnotný tým, který myslí dál na poháry,” podotýká v rozhovoru pro Deník dlouholetý příznivec zelenobílých Jaroslav Šindelář.

Sám ale uznává, že příchod dvou v podstatě třicátníků není zárukou, že všechno dopadne dobře. “Je to velký risk. Zvlášť když Libor v poslední době spíš nehrál. Ale Jablonec potřebuje především zkušenosti do kabiny a na to jsou tihle dva ideální.” Kozák byl na konci minulého desetiletí obrovským talentem českého fotbalu. Už v sedmnácti letech se prosadil do základní sestavy druholigové Opavy a když během dvou sezon nasázel devatenáct gólů, stěhoval se za 1,2 milionu eur do italského Lazia Řím.

I v Serii a se v průběhu několika let dokázal prosadit a v roce 2013 se dokonce stal s osmi góly nejlepším střelcem Evropské ligy. Nikdo se proto příliš nedivil, když za českého útočníka po sezoně zaplatila anglická Aston Villa přes 200 milionů korun. „Libora znám osobně od jeho osmnácti, bydlel jsem tehdy v Opavě. Už tehdy ukazoval, že je kollerovský typ, který to tam uklidí ze všech pozic. A takový zabiják nám po odchodu Davida Lafaty už šest let citelně chybí,” říká Šindelář. Spekuluje se navíc o odchodu typologicky podobného Martina Doležala do Jižní Koreje.

Rizikem u Kozáka je chatrné zdraví. Právě to zabrzdilo jeho fantasticky rozjetou kariéru. Po dvou nepříliš vydařených angažmá ve druholigových italských celcích Bari a Livorno by Kozák mohl ožít znovu ve své vlasti. Dost možná v zelenobílých barvách Jablonce. Šéf Pelta mezitím uklidňuje jabloneckou fotbalovou veřejnost. Přes mnohé odchody klub neopustí velké cíle, tedy bojovat o další účast v evropských pohárech. V zimní přestávce ale musí dát rychle dohromady z velké části nový tým.

Aleš Vávra