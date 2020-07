Fotbalisté Jablonce zakončili soutěžní ročník 2019/2020 na čtvrtém místě a budou opět bojovat o účast v Evropské lize UEFA. Přípravy na start nového ročníku jsou v plném proudu a odstartoval už také prodej permanentek FK Jablonec.



DRŽÍ STÁLE STEJNÉ CENY

„Při nastavování cen jsme se rozhodli nechat již třetí sezónu v řadě stejné ceny za permanentky. Jedinou změnou je jednotná cena do kotle domácích, která je 1000 korun. Ceny jsme nechali stejné, protože se na sezónu 2020/2021 zdražují ceny jednorázových vstupenek. Lidé s permanentkou ušetří opravdu hodně peněz, více než 1700 korun,“ říká k prodeji permanentek tiskový mluvčí Martin Bergman.



UVIDÍ I ZÁPASY REZERVY

V ceně permanentek je 17 domácích ligových zápasů, zápasy B týmu v České fotbalové lize, dále domácí zápasy poháru MOL Cup a pokud se bude hrát na Střelnici zápas předkola Evropské ligy UEFA, tak je vstup také zdarma. „Výhod je opravdu hodně. Snažíme se každý rok ještě něco přidávat navíc. Majitelům permanentek chodí před každým zápasem SMS se sestavou nebo mají přednostní vstup na stadionu při epidemiologických opatřeních,“ dodává Bergman.



ANI VIRUS JE NEZASTAVIL

Právě epidemiologické opatření hodně ovlivnilo závěr uplynulého soutěžního ročníku. Na většině českých stadionů měli přednost vstupu právě majitelé permanentek. „Kapacita stadionu Střelnice byla při opatřeních okolo jedné čtvrtiny z celkového počtu míst. Tedy necelých 1600 míst. S ohledem na to, že aktivních permanentek bylo zhruba 1300, se tak dostalo na všechny majitele permanentek, aby mohli vidět závěr soutěže. Stejný režim bude platit i při dalších opatřeních. Permanentkář bude mít vždy přednost, proto se nákup permice opravdu vyplatí,“ vysvětluje Martin Bergman.

V pondělí 20. července odstartoval on line prodej permanentek, takže nejsou v tuto chvíli v prodeji na Střelnici. Aktuálně se prodávají nové jen na internetu a stejně tak obnovení stávajících je na internetu.

KOUPÍ JE NA STŘELNICI I DOMA

„Chtěli jsme lidem dát i tuto variantu, aby si mohli zajistit permanentku z pohodlí domova. Od 3. srpna pak budeme prodávat klasicky na Střelnici, kde čekáme vyšší nápor. Plno lidí upřednostňuje osobní nákup permanentky, ale chtěl bych jen upozornit, že se bude prodávat za zvýšených hygienických opatření. Ale věřím, že to všichni zvládneme a prodáme více permanentek,“ říká Martin Bergman.



VOLNÝ VSTUP MAJÍ TAKY DO BŘÍZEK

Hráči i vedení klubu si uvědomují důležitost svých fanoušků. Hlavně pro permanentkáře připravili výhodné podmínky.

* Cena permanentky zahrnuje všechny domácí zápasy FORTUNA:LIGY.

* Zahrnuje domácí zápasy v Poháru MOL Cup

*Zahrnuje také vstup na případné domácí zápasy v předkolech Evropské ligy UEFA

* Majitelé permanentky mají v její ceně také vstup na domácí zápasy B týmu .

TERMÍNY PRODEJE PERMANENTEK

20. července 2020 – odstartoval online prodej

3. srpna 2020 – start prodeje na Střelnici

16. srpna 2020 – konec blokace míst stávajících majitelů

Ceny permanentek 2020/2021

Zdroj: Dagmar Březinová

