FK Jablonec: Hanuš (67. V. Hrubý) – Haitl (76. Smejkal), V. Kubista, Zelený, Surzyn – Považanec (C) (76. Ali-Abubakar) – Pleštil (85. Malínský), Houska, Kratochvíl, Pilař – Nešpor.

FC Hradec Králové: Vízek – Donát, J. Král, Urma – Mejdr, J. Rada (73. Kateřiňák), Soukeník, F. Novotný – P. Dvořák (90+2. Harazim), Vlkanova (C) (90+6. Prekop) – Vašulín (73. Kubala).

Ale to ještě nebylo všechno. V 88. minutě zahrál domácí obránce Donát rukou, je rozhodčí odpískal penaltu, ale ještě se pro jistotu vydal k videu! A penaltu odvolal! Donát měl údajně ruku u těla …

Jablonec poté střídal brankáře, na místo Hanuše přišel Hrubý. A aktivita hostí pokračovala, snaha o zvrat byla patrná. Navíc domácí Urma fauloval Nešpora a viděl červenou kartu. Hradec byl odsouzený hrát do konec zápasu jen v deseti. A hosté se v 84. minutě i radovali z dosažené branky, jenže gól byl sudí neuznal kvůli údajnému faulu na domácího brankáře.

Jenže z územní převahy se domácí postupně dostávali a v 62. minutě se dostali do vedení. Po zmatku v šestnáctce hostí, když gólman Hanuš se srazil se svým spoluhráčem, se nejlépe zorientoval domácí Král a do odkryté branky skóroval. Hanuš byl poté ošetřován, kontrola u videa neukázala nic proti pravidlům, a tak gól platil.

V Boleslavi začali o něco lépe hradečtí fotbalisté, byli aktivnější a častěji na polovině soupeře. Ale do vedení šli Jablonečtí. Ve 13. minutě si domácí obrana neuhlídala na hranici malého vápna Kratochvíla a ten nezaváhal a překonal domácího brankáře Vízka. Jenže radost z vedení hostům dlouho nevydržela.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.