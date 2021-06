Není na co čekat. „Kádr chceme mít brzy kompletní, čeká nás hodně práce,“ přitaká například teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek, jehož tým hrál do předposledního kola o setrvání mezi elitou..

Nejen na Stínadlech mají po bídném období o motivaci, proč mužstvo vyšperkovat, postaráno. Klid ale zdaleka není ani pod Ještědem.

Jablonec se opět chystá na misi v Evropě, o tradičních rošádách v sousedním Liberci, který pohárové ambice nenaplnil, není třeba ani hovořit…

Partu kolem zkušeného trenéra Petra Rady už okysličil příchod 23letého krajního obránce Michala Surzyna, jenž má za sebou opravdu velmi dobrou sezonu u ligového nováčka v Pardubicích.

„Přestup do třetího celku tabulky je pro mě určitě krok vpřed. Je to zase větší klub, Jablonec má ambice jak v lize, tak i v evropských pohárech. Takže určitě nová zkušenost,“ říká exolomoucký mládežnický reprezentant.

„Přestup do Jablonce přichází pro Michala v ideální čas. Má za sebou náročnou sezonu, dostal se s týmem na sedmé místo v tabulce a prosazoval se také gólově z pozice obránce. Jablonec je další vyšší meta a Michal má šanci zabojovat s týmem o postup do evropských pohárů přes srpnovou kvalifikaci,“ tvrdí pro jablonecký klubový web Jiří Müller z agentury ESAM. Ta hráče zastupuje.

Vedle navrátilce útočníka Tomáše Čvančary, který hostoval v Opavě, bude vedení jednat o několika hráčích s mistrovskou Slavií. Jak dopadnou, může ovlivnit i chystaný odchod elitního slovenského kanonýra Ivana Schranze, jemuž sviští kolem krku přestupové laso právě z pražského Edenu. Až čas ukáže, nakolik bude bolestná ztráta černohorského forvarda Vladimira Jovoviče, jemuž právě skončil kontrakt.

Liberec brány do Evropy neotevřel a zatím sčítá spíše bolavé ztráty – Slovan by však další turbulentní prázdniny neminuly ani tak. Reprezentant Jakub Pešek už patří Spartě, stoper Jakub Jugas podepsal do Polska Cracovii Krakov, kolumbijský záložník Jhon Mosquera se těší na štaci v Plzni a středopolař Michal Sadílek se vrací do PSV Eindhoven. Loučí se i pomocníci ze Slavie…

Slovan naopak už oznámil příchod 20letého stopera Justena Kranthoveho. Talentovaný Nizozemec má za sebou roky strávené v akademii Leicesteru, kde působil od kategorií U16 až do U23. „Jde o hráče, který se bude muset ještě hodně učit,“ vysvětluje liberecký trenér Pavel Hoftych.

Samostatnou kapitolou je 34letý internacionál Theodor Gebre Selassie, jenž chystá návrat z Werderu Brémy. I s ním U Nisy počítají, ale chuť na spolehlivého zadáka mají i na nedaleké jablonecké Střelnici.

Přes nejskromnější finanční podmínky se očekávají i nemalé změny v zasedacím pořádku třetího z prvoligové severočeské party v Teplicích.

„Jednáme s top kluby, hráči, kteří budou na okraji soupisek ve Slavii, Spartě a Plzni. Ti by u nás mohli najít uplatnění a možnost dalšího výkonnostního růstu,“ naznačuje ekonomicky reálnou cestu formou hostování ředitel teplického klubu Rudolf Řepka s tím, že jednání už probíhají.

Do této skupiny hráčů patří například letenský šikula záložník Jan Fortelný, na trvalo se na sever Čech má ze Sparty stěhovat brankář Jan Čtvrtečka. Potvrzen už je příchod stopera Martina Chlumeckého z pražské Dukle, přišel jako volný hráč.

Sezona sice skončila teprve před několika dny, ale už 21. června odstartuje příprava na tu příští. Během pěti týdnů přípravy čeká na teplické hráče několik přípravných utkání a také týdenní soustředění v Písku.