Trenér Michal Bílek hodnotil zápas následujícími slovy. „K vítězství jsme měli blíž. Měli jsme tam několik šancí. Bucha trefil gólmana, Chorý tyč, Santose vychytal gólman. To, že jsme to neproměnili, ale terénem nebylo. Z tohoto pohledu naše spokojenost není taková, jakou bychom si představovali. Jak jsme tam dali Chorého, vystupňovali jsme tlak a byli jsme ještě nebezpečnější. Dostávali jsme se i víc do hry. Bylo to hodně o soubojích. Podřídili jsme se zdejšímu terénu, hrál se jednoduchý fotbal, míč za beky. Jablonec má pořád velmi dobrý tým, který je nepříjemný. Třeba ten konečný bod bude na konci velmi důležitý. Naše přání je zůstat první. Víme, že Slavia hraje dobře. V dalším kole je máme doma, může se stát ještě cokoliv,“ uvedl na pozápasové tiskové konferenci kouč Plzně.

Jak bod proti favoritovi přivítal domácí kouč Petr Rada? Hráli jsme proti prvnímu týmu soutěže a uhráli jsme remízu, po dlouhé době jsme navíc neinkasovali. Cením si toho bodu, i proto v jaké jsme situaci. Viktoria většinou vždy vyhrávala o gól, z toho jsem měl trochu strach. V prvním poločase měla šanci Buchou, jinak to bylo takové bez šancí. Snažili jsme se víc hrát po zemi, ale moc to nešlo. Plzeň si to usnadňovala, má na to vysoké typy hráčů. Výšková převaha byla na jejich straně. V druhém poločase nás Plzeň v určitých pasážích zatlačila. Ale své hráče musím pochválit za taktický přístup. Až na tu šanci Chorého do spojnice, už žádná vyložená šance nebyla. Celkově je remíza asi spravedlivá. Plzeň je silná a já si toho bodu cením,“ konstatoval náš lodivod, který i tentokrát musel řešit nucené střídaní během hry. „Tentokrát se nám zranil Martinec, v Budějovicích jsme také dvakrát nuceně střídali. Kratochvíl nám hrál s horečkou. Cením si toho, že hráči chtěli. Máme deset hráčů zraněných, ale vymlouvat se na to nebudeme. Je to na nás moc, ten kádr nemáme tak široký jako třeba Slavia. Věřím, že nám reprezentační pauza v tomto pomůže a někteří hráči se vrátí a budou k dispozici,“ věří jablonecký kouč, kterého trápí počet dvanácti remíz. „Je jich moc na mě. Někdy jsme to dotahovali, někdy jsme to ztratili. Bodů máme ale málo,“ řekl Rada.

Trávník na Střelnici se pomalu zlepšuje, ale do ideálu má stále hodně daleko. „My máme tým postavený na tom, že potřebujeme dobré hřiště. Ty podmínky jsou tady dané. My ani Liberec to neděláme schválně. Nemůžete to srovnávat s jinými týmy. Jestli se příští rok začíná na jaře už v lednu, tak to se musí počítat, že se budou muset zápasy odkládat. Fotbal pak trpí. Chytré hlavy si musí sednout a říct, jak to bude,“ zakončil jablonecký lodivod.

