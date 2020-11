Až nyní po reprezentační pauze najede FORTUNA:LIGA na pořádné zápasové tempo, do vánočních svátků se musí stihnout odehrát ještě sedm kol, přitom v prosinci se bude hned dvakrát hrát uprostřed týdne, naposledy den před Štědrým dnem.

Oba severočeské týmy si loňským umístěním na čtvrtém a pátém místě zajistily účast v předkole Evropské ligy. Našemu Jablonci se ale přes cizineckou legii v Dunajské Strede postoupit nepodařilo, naopak Slovan si poradil s litevským Riteriai. Naši rivalové nezaváhali ani na půdě covidem zdecimované rumunské FCSB a štěstí při nich stálo v rozhodujícím duelu, kde na své půdě s APOELem Nikósie rozhodli v nastavení z penalty o svém postupu do základní skupiny. V nelehké době ovlivněné pandemií tak Liberec hájí barvy českých klubů v pohárové Evropě. Ve skupinové fázi má za sebou výhru 1:0 nad belgickým Gentem a porážky 1:5 v Bělehradě a 0:5 v Hoffenheimu. Odveta s prestižním bundesligovým celkem čeká na Slovan už příští týden po derby.

V létě Liberec prošel opět velkou obměnou hráčského kádru, po jejich hráčích totiž zatoužila mistrovská Slavie. Ta si pod Ještědem vyhlédla Malinského, Kuchtu, Karafiáta i Berana. Po frekventované lince mezi Edenem a Nisou putovala opačným směrem na hostování hned šestice hráčů, mezi nimi i exjablonečtí Matoušek a Jugas. „Zůstala nám velmi dobrá osa týmu jako Mikula, Kačaraba, Koscelník. Ti jsou už zkušení a my na ně musíme napasovat ty nové a vytvořit jednotné těleso,“ pravil při obrodě kádru hlavní kouč Pavel Hoftych. Funkcionáři mu do kádru přivedli i další posily, velmi produktivního Mosqueru z Bohemians, návrat domů hlásil také útočník Rabušic.

V ligové soutěži je po sedmi odehraných kolech na tom tabulkově lépe Slovan, který posbíral o tři body více než Jablonec. I s decimovaným kádrem dokázal vyhrát před reprezentační pauzou v Teplicích, za to Jablonec nezvládl svůj domácí zápas s Brnem, v kterém postrádal kompletní realizační kádr. Trenér Rada se i se svými asistenty ale toto pondělí opět připojil k týmu a na páteční derby je opět nažhaven. „Celý realizační tým jsme zpátky a připravujeme se na Liberec. Zápas s Brnem jsem sledoval doma v karanténě, není to nic příjemného. Navíc výkon z naší strany byl špatný, to si musíme říct narovinu. S hráči jsme si to už vyříkali. Teď k zápasu musíme přistoupit jinak a máme možnost to napravit, i když nás čeká těžké derby s Libercem. Každý zápas je jiný, ale jakýkoliv soupeř je kvalitní. Náš přístup musí být diametrálně odlišný. Chceme se pokusit v Liberci uspět a bodovat,“ říká před pátečním 55. derby trenér Jablonce Petr Rada.