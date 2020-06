Fotbalisté Jablonce ve 28. kole první ligy zvítězili v Teplicích 2:1 díky gólu Miloše Kratochvíla z třetí minuty nastavení. Hosty v prvním poločase poslal do vedení Michal Jeřábek, krátce po změně stran vyrovnal Jakub Řezníček. Chvíli před Kratochvílovou vítěznou brankou jablonecký Jan Krob neproměnil penaltu. Svěřenci trenéra Petra Rady uspěli po dvou porážkách za sebou a vrátili se na čtvrté místo tabulky o skóre za Liberec, Tepličtí počtvrté za sebou nezvítězili a jsou dvanáctí.

S třemi body ze Stínadel byl tedy navýsost spokojený jablonecký kouč Petr Rada. Jak hodnotil nedělní vystoupení Jablonce v Teplicích on i kouč sklářů?

Po další domácí porážce přibyly vrásky na tváří domácího kouče Stanislava Hejkala. „Hodnotí se mi to velmi špatně z hlediska výsledku. Jablonec byl nějakou část utkání silnější na míči a opět jsme dostali branku ze standardní situace. V závěru první půle jsme měli loženou šanci Řezníčkem. Udělali jsme dvojí střídání a změnu systému. To přineslo výsledek a povedlo se nám vyrovnat. Byli jsme lepší, měli spousty šancí. Jenže v závěru utkání přišla taková rána do srdce. Kopeme standadku a stejně z ní ještě inkasujeme gól. Je to špatné a prohra mě hrozně mrzí. Byl to náš nejlepší jarní výkon a není z toho ani bod. Budeme teď muset hodně zapracovat na psychice,“ plánuje nyní teplický lodivod.

To jablonecký trenér Petr Rada měl po skončení zápasu radost z třech veledůležitých bodů. „Věděli jsme, že Teplice jsou doma nepříjemné. Vstoupili jsme do toho poměrně slušně, měli jsme územní převahu, domácí dost kazili dlouhými přihrávkami a nepřesnostmi. Měli jsme velkou šanci už Doležalem, ale Grigar tam byl dřív a dokázal balon vytlačit mimo branku. Po rohovém kopu a prodloužení od Tomáše Hübschmana jsme šli do vedení po hlavičce bývalého hráče Teplic Jeřábka, což je pro mě hodně potěšující, snad mu ta branka pomůže. Poločas jsme dohráli bez větších problémů, až na ten závěr. Tam jsme udělali chyby, to se nemůže stát, Řezníček tam zahodil tutovku. Hráče jsem upozorňoval, že do druhé půle musí vstoupit ještě koncentrovaněji než do první půle. Ještě o tomhle budeme debatovat, protože hned ve druhé minutě dostaneme školáckou branku. Domácí ožili, změnili rozestavení a hráli ve střech vzadu. Tahali jsme trošku za kratší konec. Nebyli jsme tolik aktivní směrem dopředu. Zlobili jsme jen ze standardních situací, ale to bylo málo. Pak přišla penalta, kterou Honza Krob neproměnil. Zbývalo deset minut do konce, domácí vycítili šanci, měli velkou příležitost Řezníčkem, to byla opět stoprocentní šance. Už jsme přemýšleli, abychom v závěru neudělali chybu. Ale přišla situace, kdy to Pleštil zatáhl, dostali jsme se tam a Kratochvíl to trefil excelentně. Jsme strašně rádi, byli jsme dnes šťastnější. Náš výkon, co se týče pohybu a nasazení byl přeci jen lepší než proti Liberci. V naší situaci jsme tuhle vzpruhu potřebovali. Je to pro nás povzbuzující, tři body bereme všema deseti,“ culil se spokojený kouč Jablonce.

FK Teplice - FK Jablonec 1:2 (0:1)

Branky: 48. Řezníček - 20. Jeřábek, 90.+3. Kratochvíl. Rozhodčí: Ginzel - Novák, Váňa - Hrubeš (video). ŽK: Kodeš, Hečko (fyzioterapeut), Mareček, Vondrášek (všichni Teplice). Bez diváků.

Teplice: Grigar - Vondrášek (88. Paradin), Čmovš, Kodeš (46. Mareš), Hýbl (46. Radosta) - Žitný, Mareček, Trubač, Kučera, Moulis (87. Černý) - Řezníček. Trenér: Hejkal.

Jablonec: Hrubý - Holík, Jeřábek, Plechatý, Krob - Hübschman - Matoušek (66. Pleštil), Kratochvíl, Považanec (90.+6 Dočekal), Sýkora (90.+4 Pilík) - Doležal. Trenér: Rada.