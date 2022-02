Hostující kouč Václav Jílek byl po porážce svého týmů na jablonecké Střelnici zklamaný. „Bylo to vyrovnané utkání na velmi těžkém terénu. S nějakou velkou fotbalovostí to asi nemělo nic moc společného. Bylo jasné, že mužstvo, které vstřelí první branku, bude ve velké výhodě. V těchto podmínkách je to složité. Bohužel gól nám byl odvolaný pro ofsajd, zatím jsem neviděl prokazatelný záběr, který by ukazoval ofsajdové postavení, ale snad to měli zřetelné. Oba týmy měly v prvním poločase po dvou šancích. Čekali jsme, že Jablonec vstoupí aktivně do druhé půle, a tak to i bylo. Rozhodlo se to tam v těch sedmi minutých. Jablonec tam měl dvě další šance. Pracovali jsme dál, snaha tam byla. Přišly i šance, Jablonec vykopával z prázdné branky. Byla tam tyč. Efektivita ale nebyla na naší straně a nemáme žádný bod,“ uvedl po zápase olomoucký kouč.

Jablonecký kouč Petr Rada měl po vítězném zápase hned lepší náladu. „Chtěl bych poděkovat lidem, co se nám starají o trávník, udělali maximum. Dělali, co mohli, aby hřiště bylo důstojné. Postupem času to už nebylo tak kvalitní, jako mají samozřejmě v Olomouci. Prostě tu máme trochu jiné povětrnostní podmínky. V prvním poločase to bylo hodně vyrovnané. Dostali jsme gól z ofsajdu, sami jsme měli velkou šanci Kratochvílem. První poločas jsme možná opticky byli více na jejich polovině. Olomouc má velice nepříjemné hráče. Chtěli jsme být po poločase aktivní, tentokrát si myslím, že to víc už vyburcovat z mojí strany nešlo, věk nezastavíte. Do druhé půle jsme vstoupili hodně aktivně, možná nejlépe v letošní sezoně a vstřelili jsme branku. Další šanci měl znovu Kratochvíl za dvě minuty, tentokrát mu to gólman chytil. Pak už to bylo ubojované. Olomouc pak hrála vepředu na Beneše s Růskem. Měli jsme i štěstí, byla tam tyč. Uhráli jsme to a jsme za ty tři body strašně rádi. Mrzí mě, že stav hřiště pak už neumožňoval hrát. Ale s tím nejde nic dělat,“ hodnotil jablonecký kouč.

Byla po výhře znát na týmu úleva? „Ono každé vítězství by nás mělo povzbudit. Nevím, jestli někdo z našich hráčů zažil takovou situaci. Situace to není příjemná, je to někdy vidět na hřišti, když to zavání chybou. Musí tam být to nasazení, které tam dnes bylo. Nesmíte vypustit jeden souboj. Úleva může být, ale my musíme koukat dál. Půjdeme zápas od zápasu. Ale přejeme si lepší terény,“ dodal trenér. Jak byl jablonecký lodivod spokojený s nováčkem v útoku Janem Silným? „Honza na to, že to bylo jeho první ligové utkání, mě překvapil. Udržel hodně balonů, pak musí sice odešly síly. Neměl to vůbec lehké s jejich stopery. Jeho poctivost a povaha je výborná, zapadl do kolektivu. Přeju mu, aby měl dobrou kariéru. Splnil se mu cíl, dostal se do ligy. Věřím tomu, že nám pomůže,“ pravil na adresu Silného. Trenér poté vysvětlil důvod změny stoperů a zařazení Zeleného na kraj obrany. „Vypadl nám Krob z důvodu zranění, proto jsme dali Zeleného na kraj. Jarda tuhle pozici zná, je to levonohý hráč. Splnil to, co jsme od něj chtěli,“ zakončil tiskovou konferenci kouč Rada