Takový duel by se divákům hodně líbil. První poločas vypadalo, že je zápas pro domácí Jablonec ztracený. Pak ale zasáhl trenér a děly se věci.

Ze slov kouče Viktorie Plzeň Adriana Guľy bylo cítit velké zklamání. „Odehráli jsme velmi kvalitní první poločas v pohybu, byli jsme dominantní. Dali jsme dva góly, tyčku, třetí branka nám nebyla uznána. Mužstvo fungovalo velmi kvalitně, nepouštělo soupeře do žádných vážnějších situací. Zápas jsme kontrolovali. Pak se ukázalo, že jsme nebyli dostatečně produktivní v prvním poločase. Bylo totiž možné soupeře dorazit na 0:3. Pak přišel druhý svět. Jablonec se chytil gólem a nám odešla mentalita a principy hry. Za stavu 2:2 tam byl moment zápasu šance Ondráška. Chvílemi se zdálo, že jsme zpět, ale nebylo tomu tak. Zápas jsme dokonce ještě prohráli. Jablonci je potřeba pogratulovat za ten obrat, pro nás je to obrovské zklamání,“ smutnil kouč úřadujícího vícemistra. Guľova pozice není příliš pevná a dnešní porážka jí opět nenahrává. „Přitom mužstvo je schopné hrát velmi kvalitně, ale bohužel to jsou jen velmi krátké úseky. V defenzívě jsme potrestáni za každý mikrodetail. Podle mě si kalich hořkosti vypíjíme až do úplného dna. Vnímám výsledky, podněty i naši hru. Věřím, že přijde bod zlomu už v příštím zápase, ale musíme být o mnoho lepší,“ uvedl na pozápasové tiskové konferenci kouč Viktorie.

Tradičně emotivně prožíval zápas jablonecký trenér Petr Rada, kterého stálo utkání hodně sil. „V prvním poločase jsme byli horší, dostali jsme zbytečný první gól, kdy jsme tam otevřeli pravou stranu. Plzeň to dobře vyřešila a šla do vedení, byla aktivnější a živější. My jsme hráli složité balony a měli jsme tam jen náznaky, hosté se dobrou kombinací dostávala dopředu. Apeloval jsem na hráče, aby dávali pozor při té poslední standardní situaci v poločase a byl to zbytečný roh od Ivana Schranze. S druhým gólem přišel prakticky konec prvního poločasu. Neustáli jsme to,“ lamentoval kouč Jablonce.

„V kabině to bylo hodně krušný, ještě teď mě bolí na prsou. Plzeň je TOP trojka, říkal jsem hráčům už před zápasem, že si to s nimi jdeme rozdat, že se strachem nemáme šanci a my ten první poločas strach měli a já musel zvýšit hlas. Udělali jsme tři změny, byl jsem pro ně rozhodnutej už v konci prvního poločasu. Zabralo to. Krajní hráči byli živější a ofenzivnější. Oživili jsme to. Dali jsme i druhého útočníka, chtěli jsme se dostat do hry nějakým kontaktním gólem, zaplaťpánbůh, že se to povedlo Martinovi Doležalovi, čekal na něj fakt dlouho. Rázem jsme se vrátili do hry. Byli jsme nebezpečnější směrem dopředu, hráči najednou udrželi míče, stačili jsme se posunovat, dostoupovat. Druhý gól Zeleného byl nádherný, neřešil to silou, hezky placírkou, to klobouk dolů. Bylo to 2:2, v duchu jsem si říkal, že jsme se dostali z nejhoršího, ale čekal jsem, že Plzeň bude chtít všechny tři body. Pak se střídající Ladra ve vápně uvolnil a šli jsme do vedení 3:2. Dát proti Plzni tři góly za poločas, to stojí za zmínku. Musím říct, že v konci jsme tam měli i štěstí, když střelu Ondráška vykopával z prázdné branky Martinec. Dobře jsme to ubránili, někdy i se štěstím. Hráčům za to patří dík. Moc a moc si toho vítězství ceníme,“ neskrýval spokojenost náš lodivod, kterému famózně vyšla trojice poločasových střídání. „To, že dva střídající dali branku, to mě těší. Ale je to štěstí. Někdy do toho hrábnete a nic tam nepadne. Dneska jsme měli šťastnou ruku, všichni trenéři jsme se na těch změnách shodli. Jovović sice nedal branku, ale oživil to hodně. Ale musím smeknout před všemi hráči. My se nevzdáváme proti nikomu. Já se nevzdávám i kdybychom prohrávali 0:5, to vám můžu říct. Se strachem se nikam nedostanete. Strach vás dožene sám. Každej zápas se dá zvrátit. A já viděl na hráčích, že jsou zbytečně zakřiknutí. Vycítil jsem, že hráči potřebují vlít adrenalin do žil. Dneska jsem vyčerpanej, dal jsem do toho to, co mi zbylo z mojí kariéry,“ usmíval se Rada a opět litoval, že u takového průběhu zápasu nemohli být fanoušci. „Dneska diváci přišli o hodně dobré utkání. Takových zápasů dvou rozdílných poločasů moc nebylo. Je to škoda, doufám, že si to lidi u televize užili a viděli devadesátiminutový zajímavý program,“ uvedl spokojený kouč vítězného Jablonce.