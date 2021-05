Trenéra Horvátha tehdy nahradil slovenský kouč Jozef Valachovič, jenže ani pod jeho vedením Příbramští doma nezvládli veledůležitý záchranářských souboj s Brnem (1:1). Paradoxně z venku ale následně přivezli tříbodové injekce ze Zlína a Karviné, naposledy senzačně remizovali také v Plzni (3:3). Příbramský pes je ale zakopaný především v domácích zápasech, na výhru u Litavky už domácí čekají od půlky prosince dlouhých devět zápasů. „Je to zvláštní, z venku body vozíme, ale doma někdy nedokážeme vstřelit ani gól,“ láme si hlavu současný trenér Valachovič.DOMÁCÍM CHYBÍ BODJablonec okupuje po středeční dohrávce Sparty s Plzní třetí příčku se shodným bodovým ziskem jako pražská Sparta a boj o druhou příčku na dálku pokračuje. Jablonecký tým si tři kola před koncem FORTUNA:LIGY už může v Příbrami zajistit definitivní vstupenku do pohárové Evropy. Radově družině chybí v tabulce zisk jediného bodu, aby nemohla skončit hůře než třetí, a to bez ohledu na výsledky čtvrtého Slovácka.

Pamatují taky prohrou

Jablonecký kouč Petr Rada však veškeré teorie konečného umístění shazuje ze stolu a soustředí se se svými fotbalisty pouze na sobotní zápas. „Čeká nás samozřejmě těžké utkání, tam to bylo vždycky těžké. Ještě máme v paměti zápasy, kdy jsme tam nedávno prohráli a neodehráli dobrá utkání. Věřím, že teď to bude jiné. Domácí mají motivaci, budou bojovat, takže z tohoto pohledu to bude těžké. Musíme se na to připravit a do konce to odehrát tak, jak chceme, abychom bodů udělali co nejvíc,“ říká před sobotním duelem trenér Petr Rada. „Každý si to musíme uhrát sám. Sparta vyhrála, má lepší skóre a je před námi. Samozřejmě tabulku vidíme, ale jsou před námi ještě tři zápasy. My musíme koukat hlavně na sebe, abychom udělali co nejvíce bodů,“ dodává zkušený trenér.

Naposledy hráli na sněhu

Oba celky se naposledy utkaly v lednu na jablonecké Střelnici, na těžkém zasněženém terénu dokázali domácí otočit zápas na 2:1, ale po zápase zbyl jabloneckým trávníkářům při pohledu na hrací plochu jen pocit zmaru. V sobotu tým trenéra Petra Rady čeká v Příbrami 44. vzájemný zápas, 24 z nich dokázali vyhrát, 8 soubojů skončilo nerozhodně a 11 zápasů ovládla Příbram. Jablonec by měl mít na paměti poslední dvě představení v Příbrami, které skončily porážkami 1:3 a 0:4.(db)