Hodnocení trenérů Příbrami i Jablonce se po vítězství jabloneckých barev stáčelo především k těžkému terénu, na kterém se duel odehrál.

Jbc porazil Příbram | Foto: fkjablonec.cz

Trenér Příbrami Pavel Horváth při hodnocení nedělního utkání zavzpomínal na časy, kde oblékal dres Jablonce a zažil podobné terény. „Z pohledu a terénu to byl dnes výjimečný zápas. Bylo to těžké v těchto podmínkách. Hřiště bylo dobře připravené, ale pak začalo silně sněžit a dopadlo to takhle. My jsme už vedli v Budějovicích, vedli jsme také tady, ale jsem zklamaný zase nemáme ani bod, bez ohledu na to, proti komu jsme hráli. Jablonec má výborné hráče, není náhodou, že jsme na čele ligy. Nahrával nám terén, i vedení, troufnu si říct, že jsme se porazili sami. Bohužel jsme hráli ve středu a hráčům síly ubývali. Byl to v podstatě jen boj. Všichni na hřišti se vydali ze všech sil. Obzvlášť v konci zápasu byla vidět zkušenost Jablonce. Po vedení jsme to měli odehrát úplně jinak. Jablonec chtěl i v těchto podmínkách hrát fotbal, my se o to také pokoušeli. Jenže každé podklouznutí je risk. Tenhle terén pro mě není úplně překvapující, hrál jsem tu dva a půl roku a vybavuji si zápas s Viktorkou Žižkov, hřiště tehdy bylo úplně pod vodou, ale myslím, že jsme ten zápas vyhráli. Je 24. ledna a klimatické podmínky tu jsou dané, teď když jsem se díval na to hřiště po zápase, tak jsme zvědav, co se tu bude dít potom,“ řekl na tiskové konferenci kouč Příbrami.