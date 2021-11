Čekání na jabloneckou výhru se dál protahuje. Naši fotbalisté dnes na Střelnici zahazovali šance především v prvním poločase, o exportu bodů a výhře Jarolímova celku rozhodl v druhé půli mladoboleslavský Hlavatý.

Devět zápasů bez vítězství, navíc třetí zápas v řadě bez vstřeleného gólu. Trenér Rada měl se svými svěřenci po druhé domácí porážce v sezoně na Střelnici o čem přemýšlet.

Jablonecký kouč Petr Rada musel kousat druhou domácí porážku v sezoně, navíc náš tým čeká na ligové vítězství už devět zápasů v řadě. „Je to stejné, jako to, co tu v posledních měsících zažíváme. Přístup v prvním poločase byl takový, jaký jsme si představovali. Bylo tam nasazení i bojovnost, tedy přesně to, co nám chybělo na Slavii. Zasloužili jsme si minimálně jednu branku vstřelit. V kabině jsem hráčům říkal, že v tom musí pokračovat. Ale to, co jsme předvedli po poločase těch druhých pět minut, to bylo odstrašující a nedovedu si to vysvětlit. Jdeme z kabiny nabuzení, hecujeme se, ale přijde pět minut, tyčka nás nevaruje a pak gól. To se nemůže stát. Bylo to nepochopitelných pět minut, které rozhodly ten zápas. Takové úseky v zápasech, kdy my vypadneme z role se nám opakují, dnes to byla pětiminutovka, která rozhodla. Boleslav to poté kvalitně vykrývala, nějaké šance tam sice byly, ale nedaří se nám v zakončení. Nevím jestli je tam nějaký strach. Nejsme klidní ve standardních situacích, špatně nakopáváme. Hráči teď sedí v kabině a mají hlavy dole, ale to já nechci vidět, chci kabinu bojovníků. Dostáváme laciné branky a šance neproměňujeme. Jedenáct gólů na tři kvalitní útočníky, které tu máme, to je strašně málo. Boleslav se v tom loni plácala celou sezonu a my je teď úplně napodobujeme. Jsme někde, kdy by Jablonec neměl být. Krize přijde na každého, ale my se do ní dostáváme sami svou bohorovností. Přitom máme v kádru zkušené hráče, prostě si to nedokážu vysvětlit. Tohle je kolektivní problém, není to o jedincích. Není v kádru nikdo, kdo by zvedl hlavu a to mi vadí. Takový hráči dnes chybí. Ale já necuknu a budu bojovat dál. Bude tu tvrdý režim. Hráči mají jedinou výhodu, je někdo nevyhodí,“ řekl po porážce s Mladou Boleslaví Rada.

Mladá Boleslav si v loňské sezoně procházela podobným obdobím, které nyní zažívá Jablonec v lize. „Ani mi to nepřipomínejte. Vzpomínám si, že soupeř do čeho kopl, to nám tam padlo. Je mi teď líto Petra Rada. Jejich výkony v Evropě jsou dobré, bohužel v lize se jim teď nedaří. Ale mužstvo mají na to, aby to zlomili,“ řekl na adresu současného Jablonce kouč Jarolím.

FK JABLONEC- MLADÁ BOLESLAV 0:1

Branka za hosty: 51. Hlavatý