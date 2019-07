Jablonečtí fotbalisté dnes otevřou novou sezonu FORTUNA:LIGY. Severočeši v prvním utkání přivítají před svými fanoušky na Střelnici od 18.00 Bohemians 1905.

Jak vidí novou sezonu kouč Jablonce Petr Rada? Podle něj bude těžké obhájit čtvrté místo z loňské sezony a zopakovat kvalitní výkony vzhledem k velké obměně kádru, který opustil především Michal Trávník.

„Když jsem se sám ohlédl do své minulosti, tak jsem zjistil, že, když jsem byl v Dukle, hráli jsme pět let o poháry a udělali jsme tituly. Hlavně proto, že se za těch pět let vyměnil pouze jeden hráč. A trenér zůstal pět let stejný. Brno dělalo v 1977 titul, protože se tři roky nezměnil trenér. Bohemka získala titul v roce 1982, protože pět roků hrála pod stejným trenérem. Hrála Evropskou ligu každý rok. Potvrzuje to, že se většinou daří, když se tým nemění. Dřív to tak fungovalo, třeba i ve Spartě, která dělala titul jeden za druhým. V mužstvu docházelo většinou k jedné nebo dvěma změnám. Mám zkušenost, že, když se jedenáctka udržela beze změn co nejdéle, tak pak přišly výsledky,“ zauvažoval nad změnami Petr Rada.

Připomenul, že jablonecké mužstvo vstupuje do nové sezóny se šesti změnami v sestavě. Zdůraznil, že za to, co hráči dokázali za uplynulé dva roky, třetí, čtvrté místo a ještě vybojovat Evropskou ligu, jim patří velký dík a svědčí to o jejich kvalitě.

„Dovedu si představit, že teď přijde na zápas dva tisíce lidí a budou čekat stejnou kvalitu, ptát se, jak je možné, že to nejde nebo vykřikovat, že se na to nedá dívat. Tak těm vzkazuji, že, jestli s tím mají problém, ať za mnou přijdou, vysvětlím jim to rád,“ řekl na adresu fanoušků týmu jablonecký kouč.

Rada připomenul, že vždycky každá změna něco stojí. A že vyžaduje trpělivost. „Ale u diváků nikdy trpělivost není. Když se nám nebude hned dařit, už slyším, co se mezi fandy bude po městě říkat. Rád jim to vysvětlím. A jestli nechtějí na fotbal přijít, tak se nedá nic dělat. Nechodili, když se nám dařilo. A to mne mrzí daleko víc,“ dodal trenér Rada před prvním utkáním. Zdůraznil, že k mužstvu se připojili noví, kvalitní hráči. Ale všechno chce svůj čas.

Za rok a půl Jablonec prodal jedenáct hráčů. „To asi nikdo od první ligy až po divizi neudělal. Věřím, že nám fanoušci budou chtít pomoct. Cíle máme samozřejmě ty nejvyšší. Tým i teď má na to, aby hrál do první šestky, má svoji kvalitu. Musíme ale být hlavně trpěliví,“ řekl k plánům do sezóny Petr Rada.