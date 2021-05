Před úvodním hvizdem přišla slavnostní chvíle, loučení s bývalým hráčem a kustodem FK Alešem Češkem, který po 42 letech působení v jabloneckém klubu se rozhodl svoji činnost v FK zakončit.

Poté přišla minuta ticha při které si hráči, funkcionáři a fanoušci vzpomněli na nedávno zesnulého Vlastimila Ryšavého, bývalého dlouholetého hráče Jablonce.

A pak už byl na programu souboj lídra tabulky, již Mistra a týmu bojujícího o druhou příčku v tabulce. Slavia v týdnu zvítězila ve finále MOL Cupu a do utkání tak nastoupila s deseti změnami v sestavě oproti zmíněnému finále! Ale nijak ji to nepoznamenalo. Alespoň v úvodu to tak vypadalo. Hosté byli aktivnější, lépe kombinovali a v šesté minutě šli do vedení.

Na slušně zaplněné tribuně jabloneckého stadionu tak zatrnulo. Fanoušci totiž plně využili možnosti zvýšené návštěvnosti. A když k tomu připočteme skupinu skalních u atletické haly, měl fotbal konečně zase svoji atmosféru! A domácím to určitě pomohlo.

V 15. minutě se dostal poprvé do vážnější akce, ke kolmé nahrávce do vápna Slavie se dostal knonýr Doležal a podle vybíhajícího Stejskal srovnal stav utkání. Hra se postupně vyrovnávala, i když častěji měla balon ve svém držení Slavia. V jejím dresu zaujal teprve sedmnáctiletý Daniel Samek, na kterém vůbec nebylo znát, že hraje svůj první zápas v lize.

Domácí FK mělo sérii vyhraných zápasů na vlastním hřišti a rozhodně ji nechtělo ukončit. Jenže Slavia i s náhradníky byla přeci jen těžký supeř a i přes několik velmi slibných situací ve druhé půli Jablonec do vedení nepustila. A protože ani sama gól nepřidala, skončilo utkání remízou. Pro Jablonec to znamená třetí místo v tabulce.

FK Jablonec - Slavia Praha 1:1 (1:1)

Branky: 15. Doležal (Považanec) – 6. Lingr (Bah)

FK Jablonec: Hanuš – Štěpánek, V. Kubista, Martinec, Krob – Pleštil (79. Podaný), Smejkal (61. Jovović), Kratochvíl, Považanec, Pilař (88. Hübschman) – Doležal (C)

SK Slavia Praha: Stejskal – Bah (46. Kúdela), Zima, Kačaraba, Oscar – Samek (79. Deli), Traoré (C) – Beran (61. Višinský), Lingr (80. Rigo), Sima (61. Júsuf Hilál) – Van Buren

Trenér FK Jablonec Petr Rada: Se Slávií je každý bod cenný, i když všichni její hráči nehráli. Přesto je silná. Závěry sezóny už jsou nekoncentrované. Dostali jsme brzy gól. Ale brzy jsme se taky vzpamatovali. Myslím, že jsme odehráli dobré utkání. Bylo to víc o bojovnosti. Ale byly také pasáže, kdy jsme balón víc udrželi a dobře jsme kombinovali, nebyli jsme zbrklí. Remíza je spravedlivá. Chtěli jsme v sestavě změny udělat, ne ale kvůli výkonu, ale třeba kvůli tomu, že Pilař vypadal v týdnu dobře, tak jsme mu chtěli dát šanci. Proto jsme se rozhodli pro toto rozestavení, ale věřili jsme, že se tam Jovovič dostane. Možná jsme čekali trochu dřív, ale zatím to fungovalo. Škoda těch jeho dvou situací, které tam nevyřešil. Je ale dobře, že můžeme dát do hry takhle kvalitní hráče. No, ale Slavie jich deset vymění a přijde jich deset jiných…A jestli bude Schranz hrát dál v Jablonci? To je otázka. Uvidíme, jestli o něj budou mít zájem, je to kvalitní útočník. Doli dal dnes taky gól. Útočníci nám to plní velice dobře. A dnes přišlo i dost lidí, bylo příjemné prostředí.