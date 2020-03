Kouč Olomouce Radoslav Látal, jehož tým hrál 55 minut bez vyloučeného Gonzaleze, bod s Jabloncem nakonec bral. „Jablonec byl na nás dobře nachystaný. Zvládali jsme to, dali jsme gól z ofsajdu, pak už branku regulérní. Pak přišla naše chyba, kdy stopeři otevřeli prostor a byla z toho červená karta. Rozhodující byla neproměněná naše šance těsně před poločasem. V druhém poločase jsme se zatáhli do bloku a trpělivě čekali na šanci. Ta přišla Vepřekem, ten se toho snad zalekl, možností měl více. Až moc jsme se zatáhli. Soupeř nás tlačil, měl tutovku a břevno. Klukům nemám za dnešek co vyčíst,“ pochválil své svěřence olomoucký kouč.

Jablonecký lodivod Petr Rada měl po utkání smíšené pocity. „Za bod jsem rád. Po středě jsme tu v Olomouci zůstali, vyhodnotili si ten pohár, ale asi ne tak, jak bychom chtěli. Vstoupili jsme do toho dnešního zápasu lépe, ale pak jsme dostali hloupou branku. Třikrát nám tam proskočí balon tam a zpátky. Kritickou situací jsme přečkali těsně před poločasem, tam kdybychom inkasovali tak by to pro nás už bylo hodně těžké. Vlasta Hrubý to ale dohrál a udržel nás ve hře.

V druhém poločase jsme se snažili proti deseti držet šířku hřiště, ale měli jsme jen náznaky, Pleštilem, Matouškem a Považancem. Dali jsme jen gól Hämäläinenem, za což jsme rádi. Proti deseti můžete i prohrát, sám jsem to zažil jako hráč, někdy je to zrádné. Celkově u nás panuje nějaká nervozita, nedovedu si to moc vysvětlit. Jsme zbytečně nejistí, v banálních situacích řešíme balon špatně. Všechny situace jsme domácím doslova nabídli. Máme dost zkušených hráčů. Zaráží mě ty výkyvy, je to nějaké řetězové, jeden udělá chybu a přenáší se to asi na další. Je to asi zlatý bod, nejedeme odsud s prázdnou. Olomouc je silný tým, mají sebevědomí a hodně kvalitní kádr. My se teď musíme zbavit té zbytečné nervozity,“ konstatoval po zápase kouč Jablonce."