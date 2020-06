Příliš do řeči nebylo po porážce v Edenu jabloneckému kouči Petru Radovi. Ten označil nedělní prohru Jablonce na Slavii za zaslouženou a gratuloval soupeři k zisku mistrovského titulu.

Ze Slavie s porážkou | Foto: fkjablonec.cz

Spokojený s vítězstvím byl po zápase kouč Pražanů Jindřich Trpišovský. „V některých pasážích jsme ale mohli hrát i líp. S některými šancemi jsme nenaložili dobře. Ale celkově panuje spokojenost. Byl to první zápas, kdy to z nás trochu spadlo a v některých fázích duelu to bylo i vidět. Chtěli jsme si víc dovolit, možná i proto tam byly šance Jablonce. Útočník Musa hrál dneska od začátku, byl pracovitější, dvě šance proměnil, jenže nedal penaltu. Nechali jsme ho hrát celé utkání, chtěli bychom ho dotáhnout ke králi střelců,“ prozradil kouč čerstvých mistrů.