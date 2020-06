FORTUNA LIGA: NADSTAVBA

FC Viktoria Plzeň - FK Jablonec 2:0 (1:0)

Trenér Viktorie Plzeň Adrian Guľa se radoval z tří získaných bodů, které ponechávají jeho tým ve hře o titul. „Byl to pro nás náročný zápas a nepříjemný soupeř. Zvládli jsme to, jsem rád. Brzo jsme vystřídali, protože jsem cítil, že potřebujeme trochu šťávy po těch odehraných zápasech. Musíme se učit takové zápasy. Teď už myslíme na středeční zápas na Slavii,“ vzhlíží k dalšímu veledůležitému duelu trenér Viktorie.

Jablonecký kouč Petr Rada lamentoval nad obdrženými góly. „Mrzí mě, že jsme si dali prakticky dva vlastní góly. Byli jsme na to připraveni, soupeři jsme ale nabídli dvě šance a oni je využili. Pokud jsou nějaké úkoly, tak musí se plnit, dostaneme gól, kdy soupeř neměl tlak a to je vždycky škoda, Doležal prostě musí Chorého obsadit. V druhém poločase jsme byli pětadvacet minut lepší, měli jsme tam akce a náznaky, jenže bohužel nezakončené. Své brejkové situace jsme nevyužili, vzadu se tam dalo do Plzně dostat, bohužel nám se to nepovedlo. Dnes nám nevyšla finální fáze, byli jsme aktivní a měli jsme brejkové situace. Hru jsme měli pod kontrolou, ale inkasovali jsme druhou branku po naší špatné rozehrávce a domácí toho využili. Domácí druhá branka uklidnila a byla zřejmě klíčová pro celý zápas. Prohráli jsme, což nás mrzí, ale výkon byl zcela jiný než na Bohemians. Musíme se teď soustředit na středeční zápas s Libercem,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci náš lodivod.