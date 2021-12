Dva góly Jabloneckým neuznal rozhodčí, když mu jeho rozhodnutí potvrdil VAR.

Na odvolané dvě branky zásluhou VAR jablonecký kouč Petr Rada prudce reagoval. „Neptejte se mě na VAR, já ho neuznávám a uznávat ho nebudu. Rozhodčí branky neuznal pro ofsajdové situace. Ptejte se na to lidí, kteří to obsluhují. Já ho neuznávám a neberu ho. Copak je MOL Cup podřadná soutěž, viděli jste to ve středu? Nebo proč tam VAR není? VAR je pro mě tabu. Vidíte góly a oni pak nejsou,“ říkal zvýšeným hlasem kouč Jablonce.

Proti Jablonci jde poslední dobou vše, na co sáhne. Trenér Petr Rada si s tím láme hlavu marně. „Sezonu jsme zakončili prohrou a o to víc nás to víc mrzí. Prakticky jsme si dali vlastní góly, které jsme sami soupeři nabídli. Domácí si pomáhali dlouhými nákopy. Ve vápně jsme byli nedůrazní, nechali jsme se odstrčit a Jurečka má dobrou střeleckou formu, kterou potvrdil. To nás na chvíli zmrazilo. Ale vyrovnali jsme Tomášem Hübschmanem na 1:1, což nás trochu zvedlo. Ale jak už je pro nás typické, začali jsme zmatkovat a byla z toho ošemetná situace a ta střela domácích do břevna. Ale přečkali jsme to. Viděli jsme, že Slovácko není vzadu stoprocentní a chtěli jsme toho využít. Mohli jsme jít do vedení, ale stoprocentní šanci hlavičkou Zeleného chytil Nguyen. Prakticky z protiútoku udělal stejný hráč (Zelený) chybu a to rozhodlo o dnešní porážce. Jsem zklamaný, ale druhou půli jsme hráli docela dobrý fotbal a měli i nějaké šance,“ hodnotil zápas Rada a pokračoval k uplynulé sezóně.

„Nikdo jsme s tím nepočítali. Bodů máme málo a jsem z toho frustrovaný. Situace je závažná. Máme zkušené hráče a musí si s tím poradit. Čeká nás jedenáct zápasů, každý umí počítat. Jablonec takovou situaci dlouho nezažil. Jaro bude hodně náročné na psychiku,“ zakončil Rada.

Domácí lodivod Martin Svědík, považoval výhru svého týmu spíše za šťastnou a vydřenou. „Jablonec byl velmi ošemetný soupeř. Má velmi kvalitní kádr, který neodpovídá postavení v tabulce. Nám se herně už nedařilo v posledním zápase. V prvním poločase jsme byli aktivnější a šance jsme nedali. Z ojedinělé standardky jsme inkasovali na 1:1. Druhý poločas to byl boj a my bojovali hlavně sami se sebou. Bál jsem se už každého propadlého balonu před naší bránou. Dnes bylo dobře, že tu VAR byl. Kdyby to bylo 2:2, asi bychom ten třetí gól těžko dávali. Vydřeli jsme to. Když nemáte psychiku, nejdou vám nohy ani hlava. I proto si cením toho, že jsme dnes vyhráli a vzali tři body,“ cenil si vítězství v posledním zápase roku kouč Slovácka.

1. FC Slovácko – FK Jablonec 2:1 (1:1)

Branky: 10. Jurečka, 56. M. Petržela – 39. Hübschman (Považanec)

Karty: 54. Navrátil (SLO), 79. Mich. Kadlec (SLO) – 12. Vaníček (JAB), 41. Kratochvíl (JAB), 46. Považanec (JAB), 49. Houska (JAB), 71. Surzyn (JAB), 90+1. V. Kubista (JAB)

Držení míče: 52 % : 48 %.

Střely na branku: 6:3. Střely mimo: 2:2. Rohy: 8:4. Ofsajdy: 3:2. Fauly: 15:15.



1.FC Slovácko: Nguyen – Tomič, Mich. Kadlec (C), S. Hofmann, Kalabiška – M. Petržela (83. Holzer), Havlík, L. Sadílek (83. Šimko), Navrátil (73. Cicilia) – Kohút (69. V. Daníček) – Jurečka.

Náhradníci: Bajza – Holzer, Divíšek, Šimko, Cicilia, O. Šašinka, V. Daníček.

Trenér: Martin Svědík



FK Jablonec: Hanuš – Libor Holík, Martinec, Zelený, Surzyn – Hübschman (C) – Kratochvíl (75. V. Kubista), Houska (83. Ali-Abubakar), Považanec, Vaníček (83. Smejkal) – Doležal.

Náhradníci: V. Hrubý – Smejkal, Krob, Ali-Abubakar, V. Kubista, Haitl, Štěpánek.

Trenér: Petr Rada



Rozhodčí: O. Berka – M. Leška, J. Šimáček (P. Julínek) | VAR: J. Adámková



Diváci: 997