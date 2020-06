Hodně nazlobený byl po skončení zápasu na Bohemians a porážce svého týmu 0:3 trenér Petr Rada. Především dumal nad zarážejícím prvním poločasem, během kterého si domácí vytvořili dvoubrankový náskok.

Na Bohemce to nevyšlo | Foto: fkjablonec.cz

Velmi spokojený po vítězném zápase byl trenér „klokanů“ Luděk Klusáček. „Je to naše zasloužená výhra. Zejména těch prvních třicet minut Jablonec nevěděl, co hrát. Dostali jsme se do rozhodujícího dvoubrankového náskoku, který jsme kontrolovali a v závěru jsme přidali třetí branku, která nám dala definitivní klid. Jablonec je kvalitní mužstvo, je to třetí tým tabulky a výhry nad ním si cením. Dáme si teď dva dny volna, hráči si to zaslouží. Pak už se budeme připravovat na souboj se Slováckem,“ plánuje kouč Bohemians. Ten v posledním kole pošetřil některé hráče. „Hráčů, kteří nebyli v nominaci, bylo víc. My jsme dnes zohlednili velké vytížení a potřebovali jsme sestavu trochu zrotovat. Hlavní důvody tohoto záměru tedy byly taktické,“ vysvětlil kouč, jehož tým zvítězil v pěti zápasech ze šesti odehraných. „My si to užíváme, ale nabádám hráče, aby byli zároveň pokorní. Je potřeba si ty chvilky užít, ale musíme se zároveň koukat dál,“ zakončil Klusáček.