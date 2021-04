Českobudějovický kouč David Horejš po jedenáctém zápase svého týmu bez vítězství neměl dobrou náladu. „Utkání se rozhodlo v prvním poločase. Věděli jsme, že proti nám jde soupeř s kvalitou a formou. Chtěli jsme hrát aktivně. Bohužel neubránili jsme standardní situaci a druhý gól jsme jim sami nabídli. Góly jsme dostali laciné. S takovým soupeřem je pak těžké otáčet takový zápas. Druhý poločas jsme se zvedli, potřebovali jsme ale dát kontaktní gól. Soupeř byl ale lepší a zkušeně si to pohlídal.

Se standardními situacemi máme problém dlouhodobě. Hráče jsme tam měli mít osobně, Doležal měl mít osobní bránění. To jsou chyby, které nás sráží delší dobu. První poločas z naší strany dobrý nebyl. Psychika hraje velkou roli, na začátku jsme byli v laufu, teď nejsme psychicky odolní. Musíme se z toho dostat jako tým. Sebevědomí teď nemáme. Potřebujeme nějaké vítězství, abychom se z toho dostali,“ konstatoval českobudějovický kouč.

Jablonecký kouč Petr Rada si třech bodů z Jihu Čech hodně cenil. „Jsme rádi, že máme tři body. Ale nerodilo se to lehce. Z naší strany to byl velmi dobrý první poločas, drželi jsme míč, byli jsme v pohybu a měli jsme dobré kombinační akce. Kdyby dal Pleštil na tři nula, mohlo to být pro nás jednodušší. Trochu mě mrzí, že tu svou šanci neproměnil. Hráče jsem o poločase upozorňoval, že to může být ještě ošidné. Domácí tam poslali Mészárose, nakopávanými míči to na nás zkoušeli a tlačili se dopředu. Až v závěru jsme se trochu víc zatahovali a nebyli jsme už tolik aktivní. Domácí jsme na deset minut pustili do nějakého tlaku. Budějovice jsou kvalitní tým, nemůžeme chtít, abychom tady celý zápas dominovali. V některých pasážích jsme zbytečně ztráceli balon. V závěru při nás stálo štěstí při těch šancích a břevnu. Celá obrana to ale odehrála poměrně dobře, tým si hrábnul na dno. Vezeme tři velmi důležité body. Máme teď týden na regeneraci. Jsem spokojený. O druhém místě se nebavíme, půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, co se z toho vykrystalizuje,“ řekl po zápase jablonecký kouč.