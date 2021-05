Náš kouč Petr Rada čekal od svých svěřenců v Příbrami mnohem lepší výkon, lepší sebevědomí i konečný výsledek. Jak celkově hodnotil porážku po jedenácti zápasech?

Příbram doma vyhrála po dlouhých devíti zápasech a tříbodový zisk potěšil jejího kouče Jozefa Valachoviče. „Byl to velmi těžký zápas s výborným soupeřem. Jsme rád, jak jsme to zvládli a jak jsme se prezentovali. Považanec nám v začátku trefil tyčku, oklepali jsme se z toho a pak to bylo vyrovnané. Hráli jsme zodpovědně a čekali na svou šanci. Bylo to prvním gólu. Dali jsme ho a pak nás geniálně podržel brankář Šiman. Naši fanoušci nás dotlačili k výhře a jsem moc rád i za ně. Čekají nás ještě dva finálové zápasy, tento jsme zvládli. Počty jsou jasné, potřebovali jsme tento zápas zvládnout za tři body a to se nám povedlo,“ těšilo kouče Příbrami.

Porážka na příbramském stadionu nenechala klidným kouče Petra Radu. „Prohráli jsme zaslouženě, domácí byli bojovnější a hráli více srdcem. Šance jsme sice měli, ale neproměnili jsme je. Domácí hráli z hlubokého boku na Lubegu a my jsme byli směrem dopředu jaloví, neudrželi jsme balony a neměli jsme pohyb. Nepodporovali jsme moc útok. Bylo to špatné první půli a do druhé jsme do toho vstoupili stejně. Domácí trpělivě čekali na svou šanci a ona přišla, propadlo to tam a Mezera to proměnil v gól. Vyrovnání odmítl Pilař, ale ta jeho šance celkově zapadá do kontextu celého toho zápasu. S výkonem hráčů nejsem spokojen. Měli bychom mít víc sebevědomí, byli jsme jakoby ustrašení. Nevím proč přišel takový výpadek. Prohráli jsme zaslouženě a jedeme domů s nulou,“ konstatoval náš kouč, který si nedokázal vysvětlit takový výpadek. „Přitom jsme měli hrát furt stejně jako v minulých zápasech. Nic jsme nechtěli měnit, chtěli jsme být aktivní směrem dopředu. Nedovedu si to dnes vysvětlit, musíme si to rozebrat. Po takových výsledcích je takový výkon nepřípustný. Jsou dvě kola do konce, ale tenhle výsledek mě dost zklamal,“ uvedl po zápase jablonecký kouč.