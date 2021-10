Ale Jablonečtí do něho nevstoupili špatně. Krobova rána z trestnho kopu jen těsně minula domácí branku. To bylo ve čtrnácté minutě. O minutu později bylo vše jinak. Mosquera přetaženým centrem našel na zadní tyči Kopice a ten hlavou překonal Hanuše. Byla to první plzeňská střela na branku, do té doby Hanuše neohrozili.

VIDEO ZATRHLO PENALTU

Domácí tým branka nastartovala, zvýšil tempo a za další dvě minuty již vedl o dvě branky. V pěkné kombinaci našel Řezník Beaguelu a ten střílel vlastně do zcela odkryté jablonecké branky. A mohlo být i hůře, v další šanci Viktorie ale podržel hosty gólman Hanuš, když vychytal Řezníka. Kopicovu ránu z dobré pozice zblokoval obránce Jablonce. Ve 40. minutě pak penalta prosudí odpískal penaltu pro Plzeň, když si nedovoleně, podle prvotního posouzení rozhodčím, počínal Malinský. Jenže po shlednutí videa bylo vše jinak – penalta se nekopala, a tak bylo v poločase na ukazateli skore 2 : 0.

V úvodu druhé půle mohli hosté snížit, míč z hlavičky Malinského ale minul domácí svatyni. V pohodě hrající Viktorka hrozila po pěkných kombinacích a na konci jedné z nich dostal balon do běhu Kopic, z pravé strany běžel sám na Hanuše a střelou ke vzdálenější tyči zvýšil na 3 : 0. Ale to ještě nebylo všechno. Domácí trestali nedůsledně bránící hosty a Mosquera v 73. minutě navyšoval na 4 : 0. Že si nakonec Jablonečtí odvezou z Plzně „bůra“ rozhodl v devadesáté minutě Šulc, který po rychlém útoku a nahrávce od Hybše zakončoval do „prázdné“.

Plzeň si vítězstvím jetě více upevnila vedení v tabulce. A v Jablonci bude o čem přemýšlet.

Trenér Jablonce Petr Rada: „Hodnotit není moc co z naší strany. Dostali jsme bůra a je to naše ostuda. Vstoupili jsme do zápasu poměrně slušně, do čtrnácté minuty jsme domácí nepustili k naší šestnáctce, ale pak to začalo individuálními chybami. Soupeři jsme nabídli ty góly sami, dvě situace rozhodly. O poločase jsem hráče upozorňoval, že nesmíme do zápasu nastoupit jako v Olomouci, kde jsme vyfasovali čtyřku. Zase to bylo celkem slušné, ale zase přišly znovu dvě obrovské chyby. Necháme se odstrčit jak děti, hráči tam nesmyslně odkrývali prostor. Prakticky jsme jen nakopávali, měli jsme jen náznaky. Odzadu jsme hru zpomalovali, komplikovaně jsme se dostávali směrem dopředu. Někdy můžete hrát na dva útočníky, ale neznamená to, že bude nebezpeční. Dnes rozhodly individuální chyby. Je to naše ostuda, protože tohle je výsledek, který si musíme důkladně rozebrat. Chtěli jsme hrát poháry, chtěli jsme hrát čtvrtek – neděle. Dva dny na zregenerování stačí, ale vždy je to o hlavě hráčů. Musíte makat, nemusí se vše povést, ale musí být větší koncentrace. Dnešní výsledek nechápu, hráči mají asi jinak nastavené hlavy. Musíme si to důkladně rozebrat a z mé strany si to rozebereme velice. Ve čtvrtek jsme odehráli velmi kvalitní utkání, ale teď to bylo úplně o něčem jiném. Nechtěl jsem do té sestavy zasahovat, věřil jsem hráčům stejné sestavy. Neumíme nějak přepínat a předvádět výkony z poháru i v lize. Takovýhle výkon po vydařeném čtvrtku moc nechápu a moc si to nedovedu vysvětlit,“ konstatoval jablonecký kouč.

FC Viktoria Plzeň : FK Jablonec 5 : 0 (2 : 0)

Branky: 15. J. Kopic (Mosquera), 18. Beauguel (Řezník), 70. J. Kopic (J. Sýkora), 73. Mosquera, 90. P. Šulc (Hybš)

FC Viktoria Plzeň: Staněk – Řezník, Pernica, Hejda (C), M. Havel – Bucha (90. Janošek), Kalvach – J. Kopic (76. P. Šulc), J. Sýkora (76. Al. Čermák), Mosquera (82. Hybš) – Beauguel (76. Chorý).

FK Jablonec: Hanuš – Libor Holík, V. Kubista, Zelený, Krob – Malínský (86. Vaníček), Považanec (81. Hübschman), Kratochvíl, Pilař (68. Pleštil) – Čvančara (68. Smejkal), Doležal (C) (81. Nešpor).

Rozhodčí: Hrubeš – Hájek, Vodrážka

Diváci: 7607