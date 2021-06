Martin Doležal opět potvrdil v posledním kole FORTUNA:LIGY vynikající střeleckou formu a to, že mu místo mezi nejlepšími ligovými kanonýry po právu patří. Ve prospěch jabloneckého týmu hovořilo vzájemné postavení mužstev v tabulce. Hosté měli své třetí místo už jisté, zatímco domácí ještě cítili šanci na konečné umístění na páté příčce. Jablonečtí byli od počátku lepším celkem, hrálo se častěji na polovině Pardubic. První se ale k ohrožení brankáře dostali Pardubičtí, pokus Čelůstky ale mířil mimo branku.

To šance Jabloneckých v 17. minutě byla slibnější. Po trestném kopu Kubisty se odražený balon dostal k Zelenému, jeho ránu ale stihl nohou vyrazit gólman domácích Letáček. O pár minut donutil k zákroku hostujícího Hrubého pokus Čelůstky. Jablonecký brankář ale vše bez problémů vyřešil. Jablonec před poměrně hlasitou diváckou kulisou byl pak tím mužstvem, které udávalo tempo hry. K výrazným šancím to však nevedlo, a tak se šlo v poločase do kabin za nerozhodného stavu 0 : 0.

O poločase zkropil trávník lehký déšť a jako by oživil domácí. Dostávali se častěji před branku hostů, kteří si pomáhali několikrát i nedovolenými zákroky. A po jednom z nich z trestného kopu minul balon Hrubého branku jen o centimetry. Tato situace přece jen hosty probrala. O pár minut přišel rychlý únik po pravé straně, centr do malého vápna a tam nabíhající kanonýr Doležal v 56. minutě poslal svůj tým do vedení.

O pár minut se ocitl Doležal opět v dobré pozici, tentokrát ale domácí gólman Letáček dokázal uchránit svůj tým od druhé branky. A do třetice – po kolmici se dostal před brankáře Pardubic Pleštil. Jeho prodlužovaný pokus ale dokázal brankář vyrazit nohou. Na druhé straně se dostal do slibné šance Brazilec ve službách Pardubic Ewerton. Nebyl ale proti jabloneckému gólmanovi úspěšný. Hra se poté celkem svižně přelévala od branky k brance, bohužel bez toho , že by přinesla výrazné šance na obou stranách.

Víc jak pět set diváků tak vidělo v 85. minutě pouze střelu Doležala. V 88. minutě se pak postaral o velké vzrušení pardubický Toml, kterého našel centr před Hrubého brankou. Naštěstí pro Jablonecké ale minul. Zápas se tak za potlesku přítomných diváků dohrál bez další změny skóre a jablonecký FK tak zakončil úspěšnou sezónu vítězstvím.

FK Pardubice : FK Jablonec 0:1 (0:0)

Branky: 56. Doležal (Pleštil)

FK Pardubice: Letáček – Cadu, Šejvl, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek (C) – D. Kostka (62. Sláma), Tischler (85. S. Šimek), Solil, Pfeifer (46. Ewerton) – P. Černý (46. Huf).

FK Jablonec: V. Hrubý – Štěpánek, Martinec, Zelený, Krob – Hübschman (C) – Pleštil (72. Smejkal), V. Kubista (85. Haitl), Kratochvíl, Pilař (85. Podaný) – Doležal.