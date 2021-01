Středočeši se s deseti body potácí na předposlední sedmnácté příčce ligové tabulky, na své konkurenty však příliš bodů neztrácí. Během krátké zimní přestávky nedošlo U Litavky k žádným větším změnám. „Je to pro mě pozitivum, z hostování přišli Laňka, Januška a Polák, které si v kádru necháme, mohli by nám pomoci. Uzdravili se nám zadáci Tregler, Soldát, Kingue a další hráči. Určitě nebudeme slabší než na podzim,“ konstatoval před brzkým rozjezdem soutěže trenér Horváth. Jeho celek ještě před prvním zápasem získal exjabloneckou posilu do útoku v podobě útočníka Dočekala.

I s ním Příbram čelila v prvním jarním utkání na domácí půdě favorizované Plzni, s kterou uhrála bezbrankovou remízu. „Velmi dobře jsme si plnili taktické věci. Za bod jsme rádi, protože kluci podali výkon v enormním nasazení. Jen doufám, že to pro nás bude jakýsi odrazový můstek k dalším kolům,“ přál si o minulém víkendu Horváth. Příbramské čekal hned ve středu dohrávaný zápas na půdě Českých Budějovic, kde Středočeši brzy vedli, jenže po vyloučení Kingueho v oslabení nakonec Jihočechům podlehli 1:2 a svého kouče už tolik nepotěšili. „Je to o nezodpovědnosti hráčů. Chápu, že chyby k fotbalu patří, ale tohle se nám opakuje a sráží to naše mužstvo,“ zlobil se trenér Horváth. V neděli se na Střelnici už bude moci opřít o služby zkušeného Pilíka, který si ve středu odpykal trest za žluté karty, nadále však příbramským bude zřejmě scházet další ze zkušených hráčů Rezek, který musel nuceně střídat při zmiňovaném duelu s Plzní.

Jablonec si na startu jara s chutí zastřílel na teplických Stínadlech, odkud si odvezl nakonec pětibrankové vítězství. Trenér Rada připravoval tento týden mužstvo opět v nelehkých sněhových podmínkách Jablonecka. K dispozici už pro nedělní duel bude mít stopera Martince, jenž nemohl v prvním jarním duelu nastoupit pro žluté karty. „V Teplicích to byl těžký zápas. Celou dobu jsme trénovali na umělce, ale myslím si, že hráči k tomu přistoupili na hřišti dobře, také vstupy do obou poločasů byly dobré. Nepřeceňujeme to, nekoukáme na skóre, ale koukáme na to, že jsme podali kvalitní výkon,“ vrací se k vítěznému duelu trenér Petr Rada. „Příbram hrála s Plzní z obrany velice dobře, až ke konci poločasu měla Plzeň šance. V závěru zápasu to pak ještě mohla Příbram zvrátit na svou stranu, když měli velkou šanci. Teď v Budějovicích se dostali brzy do vedení, ale zápas pak ovlivnila červená karta pro Kingueho. Čeká nás další těžké utkání,“ dodává trenér Petr Rada k nedělnímu zápasu.

43. vzájemný ligový duel se na Střelnici odehraje opět kvůli vládním omezením bez přítomnosti diváků. Ještě s nimi Jablonec ve 23 zápasech bral vítězství, v osmi případech se zrodila remíza a 11 zápasů ovládl tým od Litavky. Jak dopadne nedělní klání, v kterém je výrazným favoritem náš Jablonec?



Utkání začíná v neděli 24. ledna od 14 hodin na Střelnici v Jablonci nad Nisou.

Rozhodčí: Zelinka - Kotalík, Vaňkát

Delegát: Martinec, Kořínek