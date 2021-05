FK Pardubice, klub který vznikl teprve v roce 2008 a hraje svoji první sezónu v nejvyšší soutěži, totiž nemá v Pardubicích odpovídající stadion, a tak své domácí zápasy hraje na stadionu ve Vršovicích, na známém Ďolíčku, který patří Bohemians. Pardubice, ač nováček, si v lize nevedou špatně a patří jim sedmá příčka v tabulce. Favoritem zápasu je Jablonec. Ten již nemůže skončit na horším, než třetím místě tabulky. Oba týmy se zatím utkaly pouze jednou a zápas skončil vítězstvím jabloneckých borců 1 : 0. Střelcem vítězné branky byl Robert Hrubý. Statistika hovoří, že na straně FK Pardubice je nejlepším kanonýrem David Huf.

Hosté už mají navrch

Na straně FK Jablonec jsou pak kanonýři dva, kteří vstřelili soupeřům po třinácti brankách. Jsou to Martin Doležal a Ivan Schranz. I z tohoto pohledu tak mají Jablonečtí navrch a do zápasu nastupují jako favorité. Dá se očekávat, že za dané situace, kdy týmy mají svá místa jistá, se bude hrát otevřený fotbal, který si mohou hráči užívat.

Adrenalin nezahodí

Jablonecký kouč Petr Rada, který prodloužil v Jablonci smlouvu o další rok, může dát příležitost hráčům širšího kádru a koučovat v relativním klidu. I když při jeho temperamentu na lavičce to není pravděpodobné. Pokud tedy budete mít o víkendu cestu do Prahy, v sobotu 29. května od 17 hodin zajděte do Vršovic na fotbal. Hraje tam FK Jablonec, třetí tým letošní Fortuna ligy!