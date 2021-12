V devíti hráčích, bez vyloučeného Pilaře a Malinského, ubojovali jablonečtí fotbalisté výhru na hřišti Bohemians. Do zápasu vstoupili lépe Jablonečtí, dostali svého soupeře pod tlak a ten přinesl v osmé minutě vedoucí branku. Pilař poslal křížný pas na Malinského, který posunul Čvančarovi a ten střílel přesně k tyči Le Giangovy branky – 0 : 1. A i po vedoucí brance pokračovali hosté v aktivní hře, měli balon častěji na kopačkách, jen brankové vyjádření scházelo.

To přišlo až v nastaveném čase prvního poločasu. Kratochvíl poslal oblouček do domácí šestnáctky a tam z otočky pálil Houskaom. Domácí golman sice balon tečoval, ale vytěsnit jej mimo tři tyče nedokázal. Do kabin se tak šlo za vedení hostí 2 : 0.

A jak hosté aktivně vstoupili do zápasu, tak vyklidili pole ve druhé části hry. Přenechali iniciativu domácím hráčům a ti si vytvářeli řadu slibných situací. Hned ve 47. minutě dokázali dokonce skórovat, branku Jindřiška však pro předcházející zahrání rukou sudí neuznal. Hra se poté přelévala ze strany na stranu a vzruch přišel po hodině hry. Nejprve Malinský zasáhl nohou do obličeje při odkopu Bartka, vyfasoval za to již druhou žlutou kartu a tím pádem červenou kartu.

A pár minut nato se situace opakovala, když fauloval Pilař a dostal rovněž druhou žlutou a následně taky červenou. Nic mu nepomohla „vášnivá„ debata s rozhodčím. Jablonečtí tedy dohrávali zápas v devíti lidech. A domácí Bohemka početní převahu využila ke snížení, když úspěšným střelcem byl Hronek. V nervozním závěru ale hosté i v devíti těsné vedení uhájili a přivezli tak do Jablonce tři body.

Trenér Jablonce Petr Rada hodnotil první venkovní výhru v sezoně následovně. „Po dlouhé době jsme vyhráli. Jeli jsme sem na špičkách, protože jsme viděli Bohemku ve středu. Měli jsme trochu problém, protože jsme byli celý týden na umělé trávě. Chtěli jsme tu ale něco urvat. První poločas jsme byli lepší a dominovali, měli jsme snad každý odražený míč. Zlobili jsme. Šli jsme do vedení Čvančarou a před poločasem jsme dali na 2:0. První poločas jsme byli dobře nabuzení, kombinovali jsme, Čvančara udržel spoustu balonů, kraje jsme měli také silné. O poločase jsem ani nemusel moc mluvit, hráči byli motivovaní. Ale dostali jsme hned gól, který naštěstí nebyl uznaný, od Bohemky tam bylo větší nasazení, ona přeskupila řady. Zmrazilo nás ale vyloučení Malínského, jenže po vyloučení Pilaře už to bylo hodně těžké. V devíti v poli to už je silné sousto, na to, že nejsme v žádné komfortní situaci. Museli jsme se zatáhnout, hráli jsme pak 4-3-1. Dobře jsme dostupovali. Ale co chci říct, že smekám před Tomášem Hübschmanem, takovéhle utkání odehrát v jeho letech, z toho si berme příklad a radost. Dneska bych ho nevystřídal, i kdyby mu snad spadly trenky,“ dodal v nadsázce Rada a pokračoval. „Snižovací gól jsme dostali, zaplaťpánbůh, že to bylo takhle pozdě. Ubojovali jsme to, hráči si hrábli na dno. Ale zvládli jsme to. Morálkou, nasazením a přístupem. Hlavně první poločas byl z naší strany kvalitní. Jsou to tři zlaté body. Jsem spokojený s přístupem, a především s prvním poločasem,“ hodnotil trenér Jablonce. Jak viděl obě červené karty? „Na tu dálku jsem ty situace neviděl, nemám už tak dobrý zrak ve svém věku. Spíš ta druhá mi přišla přísná. Ale chci vám říct, ten trend pískání? Fotbal je kontaktní sport. Znám tisíce fotbalistů, ale když to budeme takhle hodnotit, tak by ty tisíce fotbalistů, nikdy nemohli hrát fotbal. Pak se divíme, že když přijedeme do Evropy, že nám to nepískaj,“ dodal na adresu rozhodčích Rada se zvýšeným hlasem.

Za domácí komentoval utkání smutný lodivod Luděk Klusáček. „Byl to hodně divoký zápas, který se rozhodl už v prvním poločase. Ten jsme odehráli hodně špatně. Byli jsme hodně nervózní. Jablonec byl silnější a klidnější na míči. Kazili jsme hodně balonu v přechodové části. Spíš jsme jen čekali na to, co vymyslí soupeř. Během prvních pěti minut první půle jsme udělali snad víc, než za celý poločas. Kontaktní gól nám bohužel nebyl uznán pro údajnou ruku. Nervozita byla patrná i po snížení. Ale Jablonec to dokázal udržet až do konce. V závěru už se moc nehrálo a my jsme nedokázali vystupňovat víc náš tlak,“ uvedl Klusáček.

Bohemians Praha 1905 : FK Jablonec 1 : 2 ( 0 : 2 )

Branky: 84. Hronek (Nový) – 8. Čvančara (Malínský), 45+1. Houska (Kratochvíl)

Karty: 34. Nový (BOH), 40. P. Le Giang (BOH), 71. Květ (BOH) – 18. Malínský (JAB), 58. Pilař (JAB) 64. Malínský (JAB), 68. Pilař (JAB)

Bohemians Praha 1905: P. Le Giang – J. Kovařík (46. V. Novák), Jindřišek (C), Köstl, Nový – Květ, Ljovin (46. Bartek) – Keita (75. Necid), Hronek, Fulnek (82. Koubek) – Puškáč.

FK Jablonec: Hanuš – Libor Holík, Martinec, Zelený, Surzyn – Hübschman (C) – Malínský, Houska (85. Považanec), Kratochvíl (90+2. Štěpánek), Pilař – Čvančara (79. Doležal).