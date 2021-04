První vážnější ohrožení branky soupeře přišlo ve druhé minutě, kdy jablonecký Jovovič šikovně centroval pod sebe na nabíhajícího Kratochvíla, jeho nepříliš prudká střela do středu branky zlínského gólmana nepřekvapila. To na druhé straně dělovka Potočného levačkou v desáté minutě z hranice velkého vápna brankáře Hanuše pořádně protáhla. V nepříliš strhujícím utkání přinesla trochu vzrušení akce Doležala ze Schranzem, ovšem zakončení chybělo. A tak o chvíli později zahrozil opět Zlín.

Zlín se do toho obul

Nejprve střela Janeckého mířila těsně mimo jabloneckou branku. A potom přišla největší šance první části hry – nekrytý Januška naštěstí z malého vápna v jasné pozici mířil hlavou mimo Hanušovu branku. Nechybělo mnoho a hosté by ve 22. minutě vedli. Jablonečtí sice měli balon více pod svojÍ kontrolou, břed branku do střeleckých pozic se ale nedostávali. A když se narodila velmi slibná akce Doležala s Jovovičem, zastavila druhého jmenovaného před okrytou branou píšťalka rozhodčího – ofsajd. Aktivní Jovovič pak o pár minut později vybídl přesnou náhro ke střele nejlepšího jabloneckého kanonýra Schranze, míč z jeho kopačky ale mířil někam k „hodinám“. A když se v samotném závěru neujala ani hlavička jabloneckého Doležala, mířícÍ do středu branky, šly oba týmy do kabin v poločase za stavu 0 : 0.

Kubista to odstartoval

Do úvodu druhého poločasu ale nastoupili domácí daleko aktivněji a odměna na sebe nedala dlouho čekat. Ve 47. minutě zahrával Jovovič rohový kop a Kubista hlavou s pomocí tyče zlínské branky poslal Jablonec do vedení. Možná stovka diváků stojících mimo prostor stadionu před atletickou halou, dostala možnost zakřičet si „Góóól „ i o čtyři minuty později. Centr z pravé strany našel volného Jovoviče na značce pokutového kopu a „Jovo“ ranou k tyči nedal zlínskému brankáři Dostálovi šanci – 2 : 0. Vzápětí mohlo být na domácí straně ještě veseleji, Dostál ale včasným vyběhnutím sebral Schranzovi šanci. Další příležitost Jablonce přišla v 65. minutě, po centru Kratochvíla hlavičkoval Doležal z dobré pozice nad, a tak se skóre neměnilo. Poté se hra odvíjela mezi oběma šestnáctkami bez většího vzrušení, zato s řadou nepřesností a dlouhých odkopů na obou stranách.

Zlín se sice tlačil více do útoku, v přehuštěném prostoru před jabloneckou brankou se ale do střeleckých pozicí nedostával. Chyběla rychlá nahrávka, která by dobře bránící domácí dokázala překvapit. Jablonec zkušeně a s přehledem hlídal svoje vedení a v 87. minutě pak po závaru před zlínskou brankou přidal Považancem třetí gól.Zlín ještě ve druhé minutě nastavení upravil stav utkání na 3 : 1, nic to ale nezměnilo na faktu, že si Jablonec zaslouženě odnáší z utkání vítězství a tři body.

FK Jablonec – FC Fastav Zlín : ( 0 : 0 )

Branky: 48. V. Kubista (Jovović), 51. Jovović , 87. Považanec – 90 +3 Janetzký

FK Jablonec: Hanuš – Štěpánek ( 84. Podaný ), V. Kubista, Zelený, Krob – Pilař (75. Pleštil), Kratochvíl (81. R. Hrubý), Považanec, Jovović – Doležal (C), Schranz (75. Hübschman).

FC Fastav Zlín: S. Dostál – Simerský, P. Buchta, Procházka (67. Cedidla) – Fantiš, Vraštil, Janošek (73. Martínez García), Janetzký, Potočný (67. Jawo) – Y. Dramé, Poznar (C).