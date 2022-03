V úvodu druhé části hry drželi balon častěji domácí borci, jako by si hlídali dvoubrankové vedení a příliš nechtěli riskovat. Trenér Rada pak měl další starosti se zraněními svých hráčů a po střídání Štěpánka v prvním poločase musel po necelých patnácti minutách druhého poločasu střídat brankáře – na místo Hanuše přišel Hrubý.

Ani jeden z týmů si však nevynutil nějakou převahu a z ní pramenící šance, skore se nezměnilo ani poté, co míč rozvlnil v osmdesáté minutě síť domácí branky. Předcházel tomu však ofsajd. A protože úspěšní ve svých šancích v samotném závěru nebyli ani domácí Van Buren, ani Mihálik , skončil zápas vítězstvím domácích 2 : 0, když obě branky viděli necelé tři tisícovky diváků v prvním poločase.

Pro Dynamo to bylo letos první vítězství. Pro Jablonecké prohra, která znamená sestup na 13. místo v tabulce a v příštím kole je čeká na Střelnici celek Viktorie Plzeň. Zápas se hraje v sobotu od 18 hodin.

Trenér Jablonce Petr Rada měl před zápasem i během něj opět velké starosti se zdravotním stavem svého kádru. „Kupí se to a je to velmi nepříjemné. Vůbec se nám to nevyhýbá, dneska to vypadá, že Štěpánek má těžký výron a Hanuš bude mít něco svalového. Odpadávají nám i hráči co měli formu. Nejhorší na tom je fakt, že to nejsou zranění na tři dny,“ smutnil Rada.

„Konečný výsledek nás trápí, chtěli jsme z Budějovic něco přivést. Navíc máme další dva hráče zraněné. Prohráli jsme, mrzí to. Ze začátku jsme byli tři minuty aktivní, ale v páté minutě hned po první akci dostaneme branku. Takovou narážečku bychom měli předpokládat. Pak to byla vyrovnaná hra, ale zase v závěru poločasu jsme podruhé zbytečně inkasovali. Museli jsme vynuceně střídat. V druhém poločase jsme chtěli dát kontaktní branku a druhá půle byla trochu lepší z naší strany než první. V závěru jsme to přeskupili na tři obránce a domácí měli šance a my jednu Považancem. Zápas pak už se jen dohrál. Jsme zklamaní. Musíme si to vyhodnotit,“ konstatoval kouč poraženého celku Petr Rada.

Domácí lodivod David Horejš byl po prvním jarním vítězství svého týmu konečně spokojený. „Jsem moc rád, že jsme to utkání zvládli. Pomohl tomu první poločas, kdy jsme byli jednoznačně lepší. Dobře jsme kombinovali a využívali prostory za obranou. Do kabin jsme šli s dvoubrankovým náskokem. Věděli jsme, že se Severočechům otevřou ještě další okénka a to se potvrdilo, škoda jen, že jsme nepřidali další branky. Udrželi jsme nulu vzadu, za to jsem také rád. Byl to celkově slušný výkon s velice slušným soupeřem. Ač byl Jablonec trochu oslabený, furt je to Jablonec, nějací hráči mu chyběli, ale furt mají kvalitu. Spíš bych ale vyzdvihl náš výkon,“ hodnotil zápas českobudějovický trenér.

SK Dynamo České Budějovice : FK Jablonec 2:0 ( 2 : 0 )

Branky: 5. Čolić (Mihálik), 43. Michal Škoda (Van Buren)

K Dynamo Č. Budějovice: Vorel – Čolić, L. Havel, Králik (C), Skovajsa – M. Valenta, Hora – Van Buren (90. Tolno), Michal Škoda (68. Hais), Brandner (76. Čavoš) – Mihálik.

FK Jablonec: Hanuš (57. V. Hrubý) – Štěpánek (32. Vošahlík), Martinec, V. Kubista, Černák – Pleštil (73. Kinčl), Považanec, Hübschman (C), Houska, Smejkal (73. Nykrín) – Silný.