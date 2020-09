Opavu vyprovodil tým trenéra Petra Rady porážkou. Kouč Rada řešil další absenci, na stoperu nahradil zraněného Kubistu Štěpánek, do sestavy se na úkor Haitla vrátil Ladra. Od začátku se bylo na co dívat.

Opavu porazili | Foto: fk jablonec.cz

Ve 3. minutě dostali dost prostoru na pravé straně hřiště Zelený s Holíkem, prvně jmenovaný odcentroval do vápna, kde míč nedoletěl k číhajícímu Schranzovi, protože dezorientovaný Didiba vlastním gólem překonal brankáře Fendricha – 1:0. Hosté zkoušeli odpovědět střelou Halešice, s kterou si v pohodě poradil brankář Hrubý. V desáté minutě se podél brankové čáry pěkně uvolnil Považanec, zpětnou přihrávkou na velkém vápně našel Zeleného, ten ale střelou z voleje přestřelil odkrytou opavskou branku. Opavská obrana měla vyloženě problémy, při dalších zmatcích v obraně chtěl zakončovat Čvančara, ale poskakující míč uvnitř šestnáctky vůbec netrefil. Další lahůdkový centr z pravé strany z kopačky Holíka přistál přesně na hlavě Zeleného, jenže ten usměrnil míč zhruba dva metry vedle vzdálenější tyče. Zelený se za pár minut znovu držel za hlavu znovu, tentokrát nedokázal do sítě usměrnit opravdu těžký balon z úhlu, přesný v zakončení nebyl posléze ani Čvančara. Slezané měli šanci po sólu Juřeny, ten proklouzl přes čtveřici domácích hráčů, ale pálil naštěstí jen na jižní tribunu. Hosté nechali v 26. minutě v malém vápně trestuhodně neobsazeného Schranze, tomu posadil míč na hlavu Ladra, jenže balon se zatřepetal jen na boční síti! Jabloneckého Ladru zápas hodně bavil, po půlhodině hry nasadil jesle Večerkovi při průniku do vápna, zakončení mu ale zhatil dobrým zákrokem Fendrich. Střelnice tleskala dalšímu rychlému brejku, po něm pálil do horního růžku Ladra, ale Fendrich stačil míč vyrazit na roh! Další gól vysel ve vzduchu, ve 37. minutě kopal roh Podaný, k odraženému míči se dostal kapitán Hübschman a zblízka překonal Fendricha. Fanoušci si ale ještě museli na gólovou radost na 2:0 počkat, protože situaci překontrolovával přítomný VAR a k radosti domácích branku nejzkušenějšího hráče domácích posvětil.