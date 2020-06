Vstřelil jsi rozhodující gól zápasu, který nás posunul zpět na třetí místo před Liberec. Jak moc je tato trefa cenná?

Vzhledem k ostatním výsledkům i vzhledem tomu, že jsme se chtěli udržet v první šestce a posunout se na třetí místo, je ten gól cenný, dodal nám klid. Je důležitý i pro mě, protože jsem dlouho branku nedal. Důležitý gól to je ale hlavně pro tým, což je pro mě osobně ještě důležitější. Jsem rád, že jsem mohl takto týmu pomoci.

Do zápasu jsme vstoupili optickým tlakem, ale chybělo více brankových příležitostí, souhlasíte?

Nenazval bych to jen optickým tlakem, řekl bych že to byl klasický tlak. Vstoupili jsme do toho zápasu líp jak do těch předešlých. Měli jsme tam hodně centrů ze stran i standardek. Někdy nám tam chybělo více štěstí, nebo třeba nějaký odraz. Věděli jsme, že když budeme hrát takto dál, že to prostě přijít musí. Chtěli jsme hrát hlavně vzadu na nulu, což se povedlo. Dali jsme i ten gól. Chci poděkovat všem klukům, dneska jsme to uválčili.

Celkově jste si až do gólu příliš příležitostí vytvořit nedokázali. Dělala vám až takový problém dobře pohybující se obrana Karviné?

Dělala. Ze začátku teda ani ne, byli jsme živější, jen tomu chyběla finální fáze. Říkali jsme si o poločase, že to přijde, že musíme být trpěliví.

Byli jste před zápasem nervózní, vzhledem k situaci v ligové tabulce?

Nevím, jestli nervózní. Určitě je znát, že hrajete o hodně. Věděli jsme, že se nám herně ani bodově předchozí zápasy zrovna nepovedli. Sice jsme vyhráli v Teplicích, ale ani tam to od nás nebyl top výkon. Znát to je, ale my jsme si před Karvinou řekli, že hrajeme doma a kdy jindy to můžeme urvat. Jsme rádi, že se nám to povedlo.

Při předzápasovém rozcvičení se zranil kapitán Tomáš Hübschman. Bylo znát v zápase, že nebyl na place?

Asi bych to tak nenazval. Na podzim byly také zápasy, kdy tam hrát nemohl a myslím, že Tomáš Pilík který nastoupil místo něj, hrál výborně. Cítili jsme Tomovu podporu, i když nebyl na hřišti. V kabině slovo měl a snažil se nám říct co a jak. Vyhráli jsme i pro něj.

Dnes poprvé se do ochozů dostali první permanentkáři. Cítili jste v zápase hned větší oporu?

Je to znát. Najednou vidíte lidi, co vás povzbuzují. Občas na vás něco zakřičí, ať už pozitivního nebo negativního, toho tam teda moc nebylo (úsměv). Já jsem jen pro, ať jich pustí co nejvíce a vrátí se to tak, jak to bylo.