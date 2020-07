Bývalý reprezentant Václav Pilař do severočeského celku zamířil po vypršení smlouvy v Olomouci a podepsal dvouletý kontrakt, Robert Hrubý přišel z Ostravy na roční hostování s opcí.

„Cítím, že mě Jablonec chtěl, chci ukázat kvalitu a chci se tady porvat o místo. Ambice mám velké a vždycky jsem je měl. Vidím, že tady je dobrý mančaft a dobří lidé kolem. Ambice klubu jsou pro mě důležité a Jablonec chce být vysoko,“ řekl pro klubový web Pilař.

Exteplický Hrubý zažije v šestadvaceti letech premiéru v evropských pohárech. „Novou výzvu jsem potřeboval, v Ostravě jsem strávil skoro čtyři roky, takže se na to moc těším. Věřím, že to bude alespoň stejně úspěšný rok pro Jablonec, jako byl tento. Jablonec je klub, který každý rok hraje o nejvyšší příčky, takže z tohoto pohledu je to pro mě nová zkušenost, protože jsem evropské poháry ještě nehrál,“ uvedl Hrubý.